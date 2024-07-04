Познер сбежал со спектакля о Маяковском с участием Кологривого
Телеведущий Владимир Познер посетил спектакль «Маяковский. Я сам» с актером Никитой Кологривым в главной роли в Театре Эстрады в Москве. Об этом сообщила журналист Алена Мартынова в своем Telegram-канале Светский хроник.
В подтверждение этого она опубликовала фотографию знаменитости из зрительного зала. Познер надел строгий костюм, а верхние пуговицы на его рубашке были расстегнуты.
«Был с барышнями. Правда, до конца не остался - ушел в антракте», - уточнила Мартынова.
По ее словам, спектакль собрал аншлаг. Посмотреть его пришла в том числе телеведущая и блогер Алена Водонаева.
Ранее Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в кафе в Новосибирске. Свою выходку он назвал «странной идиотской шуткой».