Познер сбежал со спектакля о Маяковском с участием Кологривого

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В подтверждение этого она опубликовала фотографию знаменитости из зрительного зала. Познер надел строгий костюм, а верхние пуговицы на его рубашке были расстегнуты.

«Был с барышнями. Правда, до конца не остался - ушел в антракте», - уточнила Мартынова.

По ее словам, спектакль собрал аншлаг. Посмотреть его пришла в том числе телеведущая и блогер Алена Водонаева.

Ранее Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в кафе в Новосибирске. Свою выходку он назвал «странной идиотской шуткой».