04 июля 2024, 11:31

Познер сбежал со спектакля о Маяковском с участием Кологривого

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Телеведущий Владимир Познер посетил спектакль «Маяковский. Я сам» с актером Никитой Кологривым в главной роли в Театре Эстрады в Москве. Об этом сообщила журналист Алена Мартынова в своем Telegram-канале Светский хроник.

В подтверждение этого она опубликовала фотографию знаменитости из зрительного зала. Познер надел строгий костюм, а верхние пуговицы на его рубашке были расстегнуты.

«Был с барышнями. Правда, до конца не остался - ушел в антракте», - уточнила Мартынова.

По ее словам, спектакль собрал аншлаг. Посмотреть его пришла в том числе телеведущая и блогер Алена Водонаева.

Ранее Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в кафе в Новосибирске. Свою выходку он назвал «странной идиотской шуткой».

Спектакль Актеры Владимир Познер Москва Никита Кологривый
04 июля 2024, 11:55
Михаила Шаца оштрафовали на 30 тысяч рублей
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Суд оштрафовал юмориста Михаила Шаца* на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иностранного агента в публикациях в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, шоумен опубликовал в конце декабря 2023 года видео на платформе YouTube без соответствующей плашки, предупреждающей о том, что материал произведен и распространен иностранным агентом.

Шац* покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине. Он переехал в Израиль, но позже рассказал, что разочаровался жизнью в этой стране.

Бывшая жена шоумена, телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что Шац* предал и бросил ее. По ее словам, в какой-то момент отношения с мужем начали сильно портиться и она больше не смогла ему доверять.

* Физические лица, выполняющие функции иностранного агента на территории России.

Суд Россия YouTube Иноагенты Михаил Шац
04 июля 2024, 11:04
«Чудо природы». Алену Водонаеву в мокром платье на голое тело сравнили с Афродитой
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Телеведущая и блогер Алена Водонаева снялась у водоема в мокром платье на голое тело. Фотографии она выложила на своей странице в социальной сети Instagram*.

«Красивое лето», - подписала публикацию звезда.

Поклонники восхитились живописным пейзажем и красотой телеведущей на снимках.

«Алена как всегда на высоте», «Чудо природы», «Противозаконная женщина, бросившая вызов самой Афродите», - написали они в комментариях.

Ранее Водонаева рассказала о романе с голливудской звездой. Имя избранника блогер решила утаить, но уточнила, что артиста знают в России по роли в популярном сериале.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Природа Женщины Блогеры Instagram Красота Водоемы Алена Водонаева
04 июля 2024, 03:56
Пугачева захотела развестись с Галкиным
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Алла Пугачева поссорилась с мужем и временно перестала общаться с родственниками. Об это заявил News.ru шоумен Стас Барецкий.

По его словам, это он посоветовал Примадонне временно прекратить общение с родственниками. Именно певица, как отметил шоумен, стал инициатором расставания с мужем, но Максим Галкин* против. Кроме того, против развода выступают и другие члены семьи, так как он может спровоцировать юридические сложности. Из-за этого Пугачева по совету Барцекого решила «выдержать тишину» - временно не общаться с детьми и взрослыми внуками.

«Там такое семейное болото. В семье Пугачевой все настроены против возможного развода звездной пары. Может, ей обидно, что нет поддержки от близких. Поэтому пока что не общаться - это верное решение», - заявил Барецкий.

Ранее он уже делал ряд скандальных заявлений о Пугачевой. В конце июня Барецкий сказал, что хочет отправить певицу в лучшую клинику Белоруссии , так как жаркая погода на Кипре плохо влияют на ее здоровье. Кроме того, он уверят, что купил дворец Пугачевой и Галкина* в деревне Грязь и планирует организовать там морг и тюрьму для иноагентов.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Семья Громкие разводы Алла Пугачева Максим Галкин
04 июля 2024, 03:23
В Германии переименовали город к приезду певицы Тейлор Свифт
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Власти города Гельзенкирхен на западе Германии решили временно переименовать его в Свифткирхен по случаю приезда певицы Тейлор Свифт. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

С инициативой переименовать город выступила местная школьница Алешани Вестхофф. Она написала петицию, которая привлекла внимание мэра Карин Вельге. Чиновница пригласила девочку открыть табличку с новым названием в центре города.

В ближайшие дни несколько аналогичных знаков появятся в других общественных местах Гельзенкирхена. Представитель мэрии Маркус Швардтман заявил, что по улицам пустили трамвай «Тейлор Свифт».

Американская певица также получит собственный камень на местной Аллее Славы. По словам Швардтмана, к приезду певицы подготовили еще несколько мероприятий.

В Шотландии во время концертов американской исполнительницы Тейлор Свифт произошли несколько небольших землетрясений. Самые сильные точки вызвала композиция Champagne Issues.

Германия Тейлор Свифт

Новости по теме