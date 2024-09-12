12 сентября 2024, 09:46

Познер рассказал, за что всегда уважал Сванидзе

РИА «Новости»
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Николай Сванидзе был чрезвычайно порядочным человеком, который не прогибался ни под кого ни при каких обстоятельствах. Об этом в беседе с 360.ru заявил знаменитый телеведущий Владимир Познер.

«Я его очень мало знал, не видел уже много лет, я только знаю, что он очень тяжело болел. Конечно, мне очень жаль, это был человек чрезвычайно порядочный, который не прогибался ни при каких обстоятельствах и властях. И за это я его очень уважал», - подчеркнул Познер.

Сванидзе не стало накануне вечером. Ему было 69 лет. По данным источника 360.ru, он скончался у себя дома в присутствии врачей скорой. Причиной, по предварительной информации, стала пневмония.

Журналистика Телевидение
12 сентября 2024, 05:07
«У людей горе». Внучка Маслякова отчитала журналистов на кладбище
РИА «Новости»
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Внучка покойного Александра Маслякова Таисия отругала журналистов, снимавших на кладбище похороны бессменного ведущего КВН. Об этом сообщил корреспондент News.ru.

«У людей горе, а они это все снимают», - заявила девушка.

До этого Таисии стало плохо во время панихиды, которая проходила в концертном зале «Планета КВН». Она едва не упала, но ее поддержал отец - Александр Масляков-младший. Девушка была не в силах стоять, ее вывели из зала под руки.

Маслякова похоронили рядом с могилами диктора советского телевидения Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой на Новодевичьем кладбище.

Ранее заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский рассказал, что Масляков боролся с неоперабельной опухолью в легких последние годы.

Советский хоккеист Владислав Третьяк назвал основателя и ведущего КВН любимцем всей страны.

Участница команды «Сборная Пятигорска» Елена Борщева отметила, что он был настоящим профессионалом, причем строгим, но добрым, «просто, как наш отец».

Масляков скончался 8 сентября.

Журналистика Телевидение Москва
12 сентября 2024, 00:53
«Не в порядке с головой». Волочкова жестко высказалась в адрес Хаматовой
РИА «Новости»
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Российская балерина Анастасия Волочкова жестко высказалась в адрес  Чулпан Хаматовой, заявившей, что россиянам нужно сделать лоботомию, чтобы их «реабилитировать». Артистка заявила в беседе с News.ru, что у сбежавшей в Латвию актрисы явно проблемы с ментальным здоровьем.

Волочкова отметила, что именно россияне были главными зрителями актрисы.

«Если уж Чулпан Хаматова такое заявление делает и высказывания, то мне кажется, что дырка в черепе у нее и что-то не в порядке с головой, с человечностью», - заявила балерина.

По словам артистки, это просто «край невежества» так быстро переобуваться.

Пользователи Сети также жестко прошлись по Хаматовой из-за ее высказываний в адрес россиян, призывая лишить ее всего. Один из комментаторов написал, что «Чулпан уже провела себе чулпатомию», сообщил RT.

Антироссийские высказывания и побег из страны не помогли ей завоевать и украинские симпатии. В июле МИД Украины выступил против участия Хаматовой в Венецианском фестивале, сообщили «Известия».

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что попросил признать Хаматову иноагентом.

Российская балерина Анастасия Волочкова жестко высказалась в адрес Чулпан Хаматовой, заявившей, что россиянам нужно сделать лоботомию, чтобы их «реабилитировать». Артистка заявила в беседе с News.ru , что у сбежавшей в Латвию актрисы явно проблемы с ментальным здоровьем.

Россия Интервью Актеры Анастасия Волочкова Психология Чулпан Хаматова
11 сентября 2024, 14:26
Путин прислал венок на церемонию прощания с Масляковым
РИА «Новости»
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В Москве прошла церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым. Президент Владимир Путин прислал венок, сообщило РИА «Новости».

Глава государства, напомнили «Известия» , выразил соболезнования родным и близким Маслякова. Он отметил, что разделяет горе, которое постигло семью легендарного телеведущего.

«Ушел из жизни Александр Васильевич Масляков - человек многогранного таланта, один из тех увлеченных, преданных своему делу и призванию профессионалов, которые олицетворяют наше телевидение, определяют его облик», - подчеркнул Путин.

Ведущий КВН умер 8 сентября после продолжительной борьбы с раком, ему было 82 года.

Церемония прощания с Масляковым состоялась 11 сентября концертном зале «Планета КВН». Его похоронят на Новодевичье кладбище.

Проститься с легендой КВН пришли звезды российского шоу-бизнеса. Ведущий и художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович сказал, что у Маслякова был очень сильный характер, так как он всегда мог передать людям хорошее настроение.

Участник КВН и шоу «Уральские Пельмени» Сергей Исаев поблагодарил телеведущего за возможности, которые открыл перед ним основатель «Клуба веселых и находчивых».

Семья Владимир Путин Телевидение Москва
11 сентября 2024, 13:43
«Через все доносить хорошее настроение». Якубович — о характере Маслякова
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Александр Масляков обладал недюжинным характером, поскольку всегда мог донести до людей улыбку и хорошее настроение. На это на гражданской панихиде по ушедшему из жизни телеведущему указал бессменный ведущий и художественный руководитель телепрограммы «Поле чудес» Леонид Якубович.

«Мы были знакомы 57 лет. Я увидел [Маслякова] впервые 57 лет тому назад, и первый раз он пожал мне руку. Поразительная история - человек 57 лет не менялся совершенно», - отметил он.

Якубович допустил, что Масляков мог быть в дурном настроении или злиться, но, несмотря ни на что, дарил всей стране смех.

«Всей стране он дарил вот это - какой был, такой и есть. И запомнят его вот таким. А не каким-нибудь другим. Надо обладать недюжинным характером, чтобы через все доносить на люди улыбку, хорошее настроение», - заключил ведущий.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст на прощании с Масляковым сравнил его улыбку с улыбкой Юрий Гагарина.

Первый канал

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