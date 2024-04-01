Познер объяснил отказ от публичного празднования 90-летия

Актер Марат Башаров выступил с критикой в адрес коллеги по цеху Никиты Кологривого и призвал привлечь того к ответственности за выходки в новосибирском баре. Об этом артист сообщил в беседе с порталом The Voice.

Башаров, сам причастный к крупным скандалам, назвал сложности Кологривого «испытанием славой». Однако симпатии к молодому коллеге не высказал и призвал того наказать.

«Звездная болезнь. Огонь, вода и медные трубы, через которые мы все проходили. Некоторые не проходят, некоторые проходят. И я выпивал. Это испытание. Талант - это одно, мозги - это другое», - объяснил Марат.

Он напомнил, что из-за своего поведения столкнулся с потерей ролей.

«Я считаю, что нужно наказывать. Как и меня, в принципе, жизнь наказала. Считаю, что это абсолютно правильно. Меня перестали снимать, лишился работы, для актера это серьезный удар», - отметил телеведущий.

Марата Башарова обвинили в домашнем насилии. Обе супруги актера рассказали о суровых побоях со стороны артиста. По словам, Екатерины Архаровой, за пять месяцев брака она получила три сотрясения мозга и перелом носа. Вторая жена актера, Елизавета Шевыркова, также рассказывала о насилии и пристрастии телеведущего к алкоголю.

После этого актер заявил, что женщины рассказывают о рукоприкладстве от небольшого ума. По его мнению, им просто хочется заявить на всю страну, что они его любили, а он с ними так плохо поступил.