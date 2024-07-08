Пожелала спастись: Кушанашвили рассказал о регулярных звонках Пугачевой

Больной раком шоумен уточнил, что о его здоровье интересуются такие деятели культуры, как Алла Пугачева, продюсер Вячеслав Дусмухаметов и актер Оскар Кучера.

«Я ведь не могу сказать, что мы близкие друзья, товарищи - да. Надеюсь, они находят меня тем, кому можно пожелать спастись», - отметил Кушанашвили.

Он поблагодарил всех за проявленное внимание.

До этого племянница Кушанашвили выразила благодарность всем, кто помог шоумену оплатить его расходы на лечение. Речь идет о певце Валерии Меладзе, исполнителе Николае Баскове, который передал значительную сумму денег и помог найти врачей.