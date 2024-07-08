Пожелала спастись: Кушанашвили рассказал о регулярных звонках Пугачевой
Журналист Отар Кушанашвили записал видео из больничной палаты с рассказом о звонках певицы Аллы Пугачевой и других деятелей культуры. Ролик он разместил в Telegram-канале «Какаво?!».
Больной раком шоумен уточнил, что о его здоровье интересуются такие деятели культуры, как Алла Пугачева, продюсер Вячеслав Дусмухаметов и актер Оскар Кучера.
«Я ведь не могу сказать, что мы близкие друзья, товарищи - да. Надеюсь, они находят меня тем, кому можно пожелать спастись», - отметил Кушанашвили.
Он поблагодарил всех за проявленное внимание.
До этого племянница Кушанашвили выразила благодарность всем, кто помог шоумену оплатить его расходы на лечение. Речь идет о певце Валерии Меладзе, исполнителе Николае Баскове, который передал значительную сумму денег и помог найти врачей.