17 мая 2024, 11:59

Появился рейтинг самых нелюбимых мировых звезд

Global Look Press
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Герцогиню Сассекскую Меган Маркл признали самой нелюбимой звездой 2024 года. Соответствующий рейтинг составил портал Ranker, сообщило издание The Mirror.

Вторую строчку в топе заняла бывшая супруга голливудского актера Джонни Деппа актриса Эмбер Херд. Замкнула тройку лидеров нелюбимых знаменитостей телеведущая Эллен ДеДженерес. Четвертое место досталось принцу Гарри, на пятом расположилась - телеведущая Опра Уинфри. В рейтинг также попали - музыкант Крис Браун, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, рэпер Канье Уэст, модель Кайли Дженнер и другие.

Всего в опросе на сайте поучаствовали почти 400 тысяч респондентов.

Журналисты отметили, что Маркл невзлюбили за интриги и подковерные игры. При этом принц Гарри зачастую становился объектом манипуляций своей супруги.

Недавно герцогиня отказалась от предложения жены принца Уэльского Уильяма Кейт Миддлтон навестить ее. По мнению королевского эксперта Тома Куинна, это связано с нежеланием везти детей за рубеж.

Королевская семья Британии Шоу-бизнес
17 мая 2024, 12:12
«Неправильно поступил». Певец Дмитриенко рассказал, как подставил Валиеву
РИА «Новости»
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Российский артист Ваня Дмитриенко прокомментировал слухи о своих отношениях с известной фигуристкой Камилой Валиевой. Об этом певец сообщил в интервью каналу «Макарена» в соцсети «ВКонтакте».

Осенью 2022 года в интернете появились общие фотографии певца и спортсменки, что вызвало широкий общественный резонанс. В это же время разгорелся скандал, связанный с обвинениями спортсменки в допинге во время Олимпиады. Дмитриенко заявил, что хотел оказать Валиевой поддержку.

«Я в тот момент неправильно поступил, мне нужно было оценить ситуацию, прежде чем человека поддерживать таким путем. Я этим сам подставил ее», - сказал певец.

Валиева снялась в музыкальном клипе Дмитриенко, где по сюжету артист предлагает ей выйти за него замуж. Этот факт еще более подогрел слухи о романтической связи между ними.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что Валиевой пожертвовали ради защиты давших ей препарат. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обвинила в допинговом скандале тренера Этери Тутберидзе.

Интернет Скандалы Соцсети Отношения Камила Валиева
17 мая 2024, 11:45
Подопечная Полины Гагариной рассказала о романе с ее сыном
РИА «Новости»
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Российская исполнительница Виктория Соломахина рассказала об отношениях с Андреем Кисловым, сыном певицы Полины Гагариной, которая была ее наставницей в шоу «Голос». Об сообщило издание The Voice.

Сообщения об их романтических отношениях начали распространяться после того, как в конце 2023 года 16-летний Кислов посетил с Соломахиной премьеру иммерсивного танцевального проекта Мигеля «Девочка со спичками». С начала 2024 года пара уже не скрывала своих чувств друг к другу, хотя и не давала комментариев для прессы.

«С Андреем мы работали вместе над песнями для проекта. Сейчас мы действительно состоим в отношениях, но, я уверена, что каждый из нас хотел бы, чтобы история развития наших отношений осталась между нами», - заявила девушка.

Ранее Гагарина раскритиковала бывших мужей. Она осталась недовольна их интервью.

Шоу Голос Отношения Музыка Шоу-бизнес
17 мая 2024, 11:36
«Решили ситуацию». Рэпер Птаха оплатил почти миллионный долг перед налоговой
Global Look Press
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Рэпер Птаха (Давид Нуриев) погасил задолженность почти в миллион рублей по налогам. Представитель музыканта сообщила 360.ru, что с этим вопросом уже полностью разобрались.

«Закрыли долги и решили ситуацию, база пока не обновилась просто и все», - уточнила она.

Telegram-канал Shot сообщил , что экс-участник группы Centr не заплатил налоговой около миллиона рублей. Помимо этого, приставы возбудили на артиста исполнительное производство из-за неоплаченных штрафов.

Журналисты узнали, что Нуриев несколько недель назад должен был оплатить 106,5 тысячи рублей. Однако сейчас долг увеличился примерно в девять раз, достигнув 946,9 тысячи рублей.

Издание уточнило, что на музыканте висят еще несколько автомобильных штрафов за парковку в Москве. Представители Птахи объяснили Shot, что такие долги образовались из-за болезни бухгалтера.

Накануне похожая ситуация произошла с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Ему пришлось погасить долги в 4,5 миллиона рублей перед налоговой.

Долги Налоги Шоу-бизнес
17 мая 2024, 10:55
«Выглядит не очень». Жителей Кипра поразил нездоровый вид Пугачевой
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева в последнее время выглядит нездоровой. В беседе с «Московским комсомольцем» жители Кипра рассказали, что артистка осунулась и выглядит не очень хорошо.

Недавно Пугачеву заметили на концерте группы «ДДТ» в Лимассоле. Один из посетителей мероприятия рассказал журналистам, что певица «как-то сдала».

«Выглядит не очень: сутулится. Да и координация нарушена - все заметили. Просто даже пугает такими изменениями во внешности», - отметил он.

Собеседник объяснил, что раньше артистку часто видели с ее супругом на прогулках, а сейчас ее перестали встречать. Местные жители предположили, что артистка перестала выходить из дома.

«Такое ощущение, что Алла живет в четырех стенах», - заявил источник.

Поклонники также рассказали, что Пугачева пришла на концерт «ДДТ» с колтуном на голове. По словам очевидцев, лицо певицы было отекшим и выглядела она неважно.

Концерты Алла Пугачева Шоу-бизнес

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