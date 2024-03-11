Появилось видео конфликта звезды «Уральских пельменей» в метро Екатеринбурга

В кадре Соколов с бутылкой в руках спорил с тремя молодыми людьми - один из них снимал происходящее на мобильный телефон.

Пока сопровождение актера пыталось договориться с подростками и мирно разойтись, сам Соколов угрожающе шел на одного из оппонентов. У другого подростка в этот момент пытались вырвать смартфон. Молодые люди попросили увести в сторону агрессивного актера и не трогать технику.

Дмитрий Соколов после отдыха в баре столкнулся в метро с незнакомыми молодыми людьми. По их словам, актер ударил одного из них пустой бутылкой виски.

Жена Соколова Ксения предположила, что подростки сами спровоцировали артиста для того, чтобы привлечь к себе внимание.