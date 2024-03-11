Появилось видео конфликта звезды «Уральских пельменей» в метро Екатеринбурга
Звезда телешоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов вступил в конфликт с подростками в метро Екатеринбурга. В распоряжении «360» оказалось видео перепалки актера в подземном переходе.
В кадре Соколов с бутылкой в руках спорил с тремя молодыми людьми - один из них снимал происходящее на мобильный телефон.
Пока сопровождение актера пыталось договориться с подростками и мирно разойтись, сам Соколов угрожающе шел на одного из оппонентов. У другого подростка в этот момент пытались вырвать смартфон. Молодые люди попросили увести в сторону агрессивного актера и не трогать технику.
Дмитрий Соколов после отдыха в баре столкнулся в метро с незнакомыми молодыми людьми. По их словам, актер ударил одного из них пустой бутылкой виски.
Жена Соколова Ксения предположила, что подростки сами спровоцировали артиста для того, чтобы привлечь к себе внимание.