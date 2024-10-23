Появилось видео драки Гуфа в бане в Апрелевке

Разговора Гуфа и его оппонента не слышно, можно лишь увидеть, как рэпер бьет мужчину по уху.

Знакомый пострадавшего в комментарии 360.ru назвал его вежливым человеком.

«Поэтому, на мой взгляд, что-то в этой истории может быть со стороны Алексея. <…> Может, давление какое-то. Он даже матом ругается в своей трансляции чаще», - заявил он.





В бане, где, предположительно, произошла драка, комментировать случившееся отказались.

Известно, что рэпер начал приставать к девушке, которой это не понравилось. Она позвонила брату и попросила приехать. Завязалась драка.

Пострадавший написал заявление в полицию и снял побои. Защита рэпера утверждает, что музыкант никого не бил, а тот, кого назвали братом девушки, на самом деле ей не родственник.