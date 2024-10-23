23 октября 2024, 17:04

Появилось видео драки Гуфа в бане в Апрелевке

Читайте нас в: Google Новости

Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, устроил драку в Апрелевке и попал в полицию. Кадры потасовки оказались в распоряжении 360.ru.

Разговора Гуфа и его оппонента не слышно, можно лишь увидеть, как рэпер бьет мужчину по уху.

Знакомый пострадавшего в комментарии 360.ru назвал его вежливым человеком.

«Поэтому, на мой взгляд, что-то в этой истории может быть со стороны Алексея. <…> Может, давление какое-то. Он даже матом ругается в своей трансляции чаще», - заявил он.


В бане, где, предположительно, произошла драка, комментировать случившееся отказались.

Известно, что рэпер начал приставать к девушке, которой это не понравилось. Она позвонила брату и попросила приехать. Завязалась драка.

Пострадавший написал заявление в полицию и снял побои. Защита рэпера утверждает, что музыкант никого не бил, а тот, кого назвали братом девушки, на самом деле ей не родственник.

Драки Полиция Рэпер Гуф
22 октября 2024, 23:41
Киркорова из-за пошлой шутки проверят на пропаганду ЛГБТ среди детей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Народного артиста России Филиппа Киркорова обвинили в пропаганде ЛГБТ* среди несовершеннолетних. Об этом сообщил Telegram-канал «Сорок Сороков».

Православные активисты обратили внимание на пошлую шутку певца, адресованную им квадроберу на съемках шоу блогера Дмитрия Масленникова. По их словам, большая часть аудитории телеведущего - дети, поэтому использование подобных выражений недопустимо в публичном пространстве.

«Очередной скандал, где речь уже ни много-ни мало - о пропаганде ЛГБТ*, да еще среди несовершеннолетних, повод дать не очередной, а окончательный ответ на все вызовы и пощечины общественному вкусу, устроенные Киркоровым, и убрать его из всех эфиров», - заявили активисты.

Кроме того, они отметили, что подадут заявление в МВД и предлагают всем, кто «не готов терпеть этот позор в нашей стране», поддержать их и направить аналогичное обращение в правоохранительные органы.

Сам Киркоров позже пояснил, что выражение «котик-котик, дай мне в ротик» было популярно в его детстве.

В начале года актриса Мария Шукшина обвинила Киркорова в пропаганде ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Филипп Киркоров ЛГБТ Россия Музыка Ток-шоу Шоу-бизнес
22 октября 2024, 15:16
«Я выдержу, у меня дети». Певица Анна Седокова — о грядущем разводе
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова прокомментировала развод с баскетболистом Янисом Тиммой, слухи о котором появились накануне. В социальных сетях звезда призналась, что находится в упадке, но продолжит работать над созданием новой музыки.

«Я так устала от всего этого. Я не такая сильная, как всем кажется. Но я выдержу. У меня дети. У меня есть я. Я все решу. Хватит постоянно от меня чего-то хотеть. Хватит все скидывать на меня. Хватит делать больно бесконечно», - написала звезда.

Седокова рассказала, что 25 числа у нее запланирован большой концерт, к которому она продолжит готовиться и порадует фанатов.

Анна Седокова и Янис Тимма поженились в 2020 году. Церемония состоялась в узком семейном кругу на элитной вилле в Подмосковье. Позднее Седокова призналась, что не хотела сообщать никому о новом браке, который стал для артистки третьим.

У нее есть трое детей от разных партнеров. В 2004 году Седокова родила дочь от футболиста Валентина Белькевича. В 2011 году, будучи в отношениях с бизнесменом Максимом Чернявским, - еще одну. С предпринимателем Артемом Комаровым у Седоковой родился сын в 2017 году, однако они не оформляли отношения официально.

Отношения Брак Анна Седокова
22 октября 2024, 05:56
Дочь Заворотнюк показала, как ее сестра встретила день рождения без мамы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала кадры с дня рождения младшей сестры, отметившей шестилетие. Фото и видео девушка выложила в своих соцсетях.

«На день рождения одного очень важного человечка. Будь самой счастливой!» - подписала она публикацию.

Анна сделала селфи с подарком - большой мягкой игрушкой и букетом роз, которые преподнесла сестре.

На видеозаписи девочка сидела за столом в розовом платье и лакомилась праздничным тортом, украшенным зайцем, который держал в лапках воздушные шары из шоколада. Анна не показала лицо ребенка, сняв сестру со спины.

В конце лета старшая дочь актрисы призналась, что смогла пережить смерть матери благодаря семье. До этого она рассказывала, что в первый месяц после смерти матери родственники пытались справиться с горем, поддерживали друг друга. По ее словам, они «прошли через ад» , она бы никому такого не пожелала.

В июле мать покойной Заворотнюк покинула Москву , вернувшись в село Перевоз в Нижегородской области вместе с внучкой.

Вдовец Заворотнюк Петр Чернышев начал этим летом судиться с застройщиком из-за столичной квартиры, доставшейся ему в наследство от супруги.

Дети Семья Соцсети Видео Анастасия Заворотнюк
21 октября 2024, 18:23
У артистки Алены Яковлевой заподозрили аппендицит
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Народную артистку России Алену Яковлеву экстренно госпитализировали с подозрением на аппендицит. В беседе с агентством новостей «Москва» 63-летняя актриса сообщила, что не смогла посетить запланированную творческую встречу в Театре имени Вахтангова из-за состояния здоровья.

По словам Яковлевой, ее увезли на скорой помощи сразу после завершения спектакля. В НИИ имени Склифосовского врачи допустили, что у артистки аппендицит. Если диагноз подтвердится, то Яковлевой может потребоваться операция в течение ближайших трех-четырех дней.

Актриса высоко оценила работу медицинского персонала, подчеркнув, что за ее состоянием следят квалифицированные специалисты, а диагностика в больнице на высоком уровне.

Ранее бывшего участника группы Little Big и лидера рок-группы Jane Air Антона Лиссова выписали из Мариинской больницы в Петербурге. До этого он жаловался на боли в области сердца. По словам артиста, инфаркт у него исключили.

Врачи Актеры Москва

Новости по теме