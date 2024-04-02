Появилось последнее видео участницы «Дома-2» перед смертью

В видео девушка не сдержала слез. Лицо она закрыла маской.

«Еду на операцию. Очень переживаю, не хочу даже показывать лицо», - сказала она.

Она объявила, что непременно расскажет об итогах процедуры, если все пройдет хорошо. Если же она не выйдет на связь, попросила не поминать ее лихом.

Последний ролик Кпадону сняла в феврале. Накануне, 1 апреля, стало известно, что она скончалась. Коллеги предположили, что причиной смерти была болезнь - у нее был сахарный диабет и опухоль в легком.

Однако позже выяснилось, что 36-летняя девушка скончалась от остановки сердца. Бывший участник «Дома-2» Андрей Черкасов рассказал, что она злоупотребляла алкоголем, уходила в запои. Позже появились и тяжелые препараты.