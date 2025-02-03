03 февраля 2025, 01:13

Появилось фото актера из «Уральских пельменей» среди заключенных

«ВКонтакте»
Читайте нас в: Google Новости

Актер, участник телешоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков выступил в товарищеском матче на кубок Уполномоченного по правам человека Свердловской области по хоккею. Вместе с ним вышли на лед воспитанники Кировградской колонии, сообщила пресс-служба регионального управления ФСИН.

Игра прошла 1 февраля на ледовой арене Кировграда. Рожков выступил за екатеринбургскую команду «Фемида», в которой играли также первый зампрокурора Свердловской области Александр Дуркин и консультант аппарата омбудсмена Сергей Санников. Их соперниками стали несовершеннолетние осужденные из Кировградской воспитательной колонии в составе команды «Звезда».

Матч длился три периода по 20 минут каждый. «Звезда» выиграла со счетом 11:8. Спортсмены получили кубок и сладкий подарок.

В прошлом Рожков был капитаном команды КВН «Уральские пельмени», а теперь участвует в одноименном телешоу. Во время пандемии он жаловался на безденежье и рассказывал о подработке заливщиком катка.

Тюрьмы Актеры Телевидение
03 февраля 2025, 00:48
Арестованного Пи Дидди увезли в больницу
Читайте нас в: Google Новости
Арестованный по многочисленным обвинениям в насилии рэпер Шон Комбс, известный как Пи Дидди, временно вышел из тюрьмы. Его отвезли в больницу из-за боли в колене, сообщил New York Post.

Музыкального магната поздно вечером 30 января доставили из федерального центра заключения Metropolitan в Бруклинскую больницу. Врачи провели ему МРТ из-за боли в колене.

Какой они поставили диагноз, неизвестно. Пи Дидди уже имел проблемы с ногами после Нью-Йоркского марафона. После обследования заключенный вернулся в изолятор.

Адвокат Марк Агнифило отказался комментировать все, что связано с состоянием здоровья своего подзащитного. Представитель тюрьмы тоже не подтвердил обследование музыканта.

«Плохой Дидди» находится под следствием из-за обвинений в сексуальной эксплуатации. В декабре суд отказался освободить его под залог.

Судебный процесс начнется 5 мая.

Шоу-бизнес Пи Дидди Скандал с Пи Дидди
02 февраля 2025, 23:24
Умер актер сериала «Сармат» Арсен Петросян
Читайте нас в: Google Новости
Актер, каскадер и продюсер Арсен Петросян умер 1 февраля в возрасте 45 лет. Об сообщило издание «Апшеронский рабочий».

В публикации отметили, что на момент смерти артист находился в Москве, где работал над новым проектом. Он не успел завершить работу в сериале «Страх», который начали снимать в 2024 году.

Петросян родился 25 сентября 1979 года в Нефтегорске Краснодарского края. В киноиндустрию он попал только 10 лет назад, исполнив свою детскую мечту стать актером.

За это время Арсен Петросян успел сняться в 10 картинах, среди которых «Приговоренный», «Обещание», «Сармат» и «Мститель. Страшный лес». Также он был продюсером.

Для съемок некоторых фильмов Петросян специально приезжал в родной Апшеронск. Его фильмы с удовольствием смотрели земляки, ведь многие из них с подачи Петросяна сыграли разные роли в кино.

Сериалы Фильмы Актеры Москва Артисты
02 февраля 2025, 03:41
Вслед за сыном умер отец одного из участников «Квартета И»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Скончался ветеран КВН, бывший капитан сборной Одессы «Одесские трубочисты» Валерий Хаит. Его команда стала чемпионом Всесоюзного КВН в 1967 году, сообщил Всемирный клуб одесситов в Facebook*.

О смерти артиста стало известно 1 февраля. Хаит не дожил до 86-летия около двух месяцев. О дате и месте похорон Всемирный клуб одесситов сообщил позднее.

Артист родился 19 марта 1939 года в Винницкой области, окончил Одесский инженерно-строительный институт. С 1966 по 1970 годы возглавлял команду «Одесские трубочисты», которая получила чемпионский титул, затем стал художественным руководителем команд «Деловые люди» и «Одесские джентльмены».

Сыновья Хаита тоже стали артистами.

Ростислав Хаит известен как один из создателей «Квартета И», Евгений Хаит - ведущий «Джентльмен-шоу» и сценарист программы «Голые и смешные». Последний умер год назад.

В Санкт-Петербурге простятся с актером Виктором Семеновским. У звезды сериала «Убойная сила» и Александринского театра остановилось сердце.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Одесса Актеры Шоу-бизнес
01 февраля 2025, 23:41
Умерла снявшая более 300 фильмов режиссер Хорошавина
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Режиссер-документалист Клавдия Хорошавина умерла в 77 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минкультуры Архангельской области.

«На 78-м году жизни скончалась архангельский режиссер-документалист, Заслуженный деятель искусств РФ Клавдия Хорошавина», - отметили в сообщении.

Клавдия Хорошавина родилась в деревне под Красноярском. После школы поступила на режиссерский факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии. Работала на телеканале «Поморье» в Архангельске.

Хорошавиной присвоили звание Заслуженного деятеля искусств России, также она была лауреатом российских и международных конкурсов. За всю свою творческую деятельность она создала свыше 300 документальных фильмов о Русском Севере и его жителях.

Кинорежиссер снимала программы о Михаиле Ломоносове, Федоре Абрамове, Валентине Распутине и Викторе Астафьеве.

Режиссер Фильмы Россия Архангельская область

Новости по теме