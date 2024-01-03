Появились вырезанные из «Песни года» кадры Киркорова и Лолиты

Судя по фото, король эстрады пришел на съемки в черно-белом костюме, очках и драгоценных украшениях. Киркоров стоял на сцене рядом с Полиной Гагариной, Shaman (Ярославом Дроновым) и другими. Вместе с ними народный артист исполнял главную композицию фестиваля «Песня остается с человеком».

Лолита Милявская была на съемках программы в черном костюме и белой рубашке. Из украшений певица выбрала серьги и кольцо с белыми камнями.

Филипп Киркоров впервые за последние 30 лет не появился на новогодних огоньках. В своем новогоднем обращении к поклонникам он пожаловался на врагов , отметив, что этот год очень расставил многое на свои места.

Певица Лолита Милявская ранее призналась, что была вынуждена позвонить Александру Цекало, сообщило издание Piter TV. По словам артистки, разговор с бывшим мужем состоялся по рабочему моменту.