Появились подробности предсмертной операции бизнесмена Гаврилова

Он подчеркнул, что предпринимателю провели операцию в клинике его подзащитного, но после этого пациент обратился в другое медицинское учреждение, где также провели оперативное вмешательство.

«Пусть в этом деле разбирается следствие и, если будет определен виновник, суд вынесет свой вердикт. Но пока похоже, это очередная попытка очернить Тимура», - заявил Добровинский.

Адвокат подчеркнул, что слава его подзащитного многим не дает покоя. Он не исключил, что это очередная попытка добиться от хирурга выплаты денег, которая пока не увенчалась успехом ни у певиц, ни у их защитников.

Тимур Хайдаров в комментарии РЕН ТВ з аявил, что не выполняет внутриполостные операции и не распространяет информацию о пациентах.

«Могу сказать, что в нашей клинике никто не умирал», - подчеркнул хирург.

Продюсер Петр Гаврилов умер через 10 дней после операции , которую ему провели клинике Хайдарова. По данным СМИ, предпринимателю стало плохо через три дня после выписки, но в больницу ехать отказался. Предварительной причиной смерти назвали заражение крови.

Родственники Гаврилова посчитали, что врачи клиники Хайдарова провели некачественную операцию и пообещали обратиться в суд.