Появились первые фото и видео Алексея Блиновского из зоны СВО

По информации источника, Алексей получил позывной Брикс. Вместе с ним в составе Донецкого корпуса служит адвокат Эльман Пашаев, близкий к семье Блиновских. Известно, что Алексей в зоне спецоперации занят на сборке беспилотных летательных аппаратов.

О том, что Блиновский отправился на СВО , стало известно 13 апреля. Практически обанкротившийся бизнесмен решил на спецоперации реабилитироваться и попытаться вызволить из СИЗО супругу.

По информации Telegram-канала Shot, Блиновский перед отъездом на фронт закупил дроны для российских бойцов на 50 миллионов рублей.