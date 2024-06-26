26 июня 2024, 05:28

Появились новые подробности о замке Пугачевой и Галкина

РИА «Новости»
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Замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа комика Максима Галкина* в деревне Грязь стоит 11 миллионов рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Оказалось, что дом не отметили в кадастровых картах. Посмотреть можно только его цену, которая по меркам роскошной жизни знаменитостей оказалась не такой огромной. Участок, где расположен дом артистов, занимает гектар, сам дом - 2,3 тысячи квадратных метров.

Также в позапрошлом году появилась информация, что у дома нет официального адреса. Вероятно, потому что межевание участка делали в начале 2000-х или не делали совсем.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что строители завезли решетки и мониторы в замок Пугачевой. Он отметил, что хотел бы «перепрофилировать» дом. У артиста много идей - от морга до тюрьмы для иноагентов.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Россия Недвижимость Алла Пугачева Максим Галкин
26 июня 2024, 03:57
Певица Бьянка опубликовала фото до и после похудения на 35 килограммов
РИА «Новости»
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Певица Бьянка показала фигуру после похудения на 35 килограммов. Звезда опубликовала снимок в Instagram*.

Знаменитость решила показать поклонникам две фотографии. Первая - старая, где у вокалистки есть лишний вес, а вторая - свежая, сделанная после похудения.

На первом снимке Бьянка позировала в мешковатом спортивном костюме, скрывающем недостатки фигуры. На втором фото исполнительница стояла в более уверенной позе, в джинсах с низкой посадкой и короткой кофте.

По словам певицы, она начала худеть год назад. Тогда же обратилась к эндокринологу.

«С помощью специалистов, регулярных тренировок, плавания и правильного питания я шаг за шагом приближалась к своей цели. Сегодня я с гордостью могу сказать - минус 35 килограммов!» - заявила звезда.

Ранее Бьянка рассказала, почему поправилась до 90 килограммов. Она призналась, что не могла удержаться перед вкусной едой на отдыхе.

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Фото Певица Бьянка
26 июня 2024, 03:24
«Могу позволить». Звезда «Папиных дочек» объяснила, почему считает свой брак удачным
РИА «Новости»
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Актриса Дарья Мельникова, известная по роли в сериале «Папины дочки», рассказала поклонникам о счастливой брачной жизни. Счастьем звезда поделилась в Instagram*.

Все началось с того, что блондинка показала фанатам фото с дачи. Артистке понравилась сельская жизнь, она отдыхала, загорала, собирала ягоды и цветы. Звезда призналась, что смогла себе это позволить благодаря своему мужу - 34-летнему актеру Роману Набатову.

«Почему я могу себе это позволить? <…> Потому что я удачно вышла замуж. За москвича с дачей», - заявила она.

Брак с Набатовым артистка заключила тайно. Помимо этого, она успела родить от него ребенка. Уже после того, как все произошло, Мельникова ошарашила поклонников в соцсетях неожиданными новостями.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Фото Соцсети Актеры
26 июня 2024, 02:51
Стало известно, где покажут последний сериал с Анастасией Заворотнюк
РИА «Новости»
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Последний сериал с актрисой Анастасией Заворотнюк выйдет на телевидении. Его покажут на телеканале НТВ, сообщила пресс-служба канала.

Последний сериал с актрисой Анастасией Заворотнюк выйдет на телевидении. Его покажут на телеканале НТВ , сообщила пресс-служба канала.

Речь идет о сериале «Приставы». Сюжет в нем разворачивается вокруг сотрудников службы судебных приставов, которые каждый день занимаются взысканием долгов. Главную роль сыграл актер Андрей Чадов. Также в картине снялись артисты Александр Никитин, Анна Попова, Наталия Антонова, Анастасия Заворотнюк и Кирилл Мелехов.

Ранее родственники Заворотнюк рассказали о последних фильмах , в которых снялась актриса. Это были «Не плачь по мне, Аргентина» и «Охота на гауляйтера». По словам родных, звезда лавировала между городами, снимаясь в разных проектах одновременно. При этом знаменитость играла героинь, не похожих друг на друга.

Сериалы Анастасия Заворотнюк Фильмы Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
25 июня 2024, 18:54
Пугачева высказалась о расставании внука Преснякова с возлюбленной
Global Look Press
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Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков разорвал отношения со своей избранницей Аидой Калиевой. Примадонна кратко прокомментировала их расставание, сообщил сайт popcake.tv.

«Они строили отношения, но не сумели их выстроить», - заявила Пугачева.

Сейчас Пресняков женат на Алене Красновой. По его словам, они будут вместе до самой старости. Он готов пройти с супругой все трудности.

Однако ранее внук Примадонны состоял в отношениях с девушкой по имени Аида. Он повстречал ее в Америке. Пара не скрывала свой роман. Они вместе ездили в путешествия, встречались с друзьями и отдыхали.

Пресняков даже познакомил Калиеву со своей знаменитой бабушкой, что подтверждало его серьезные намерения по отношению к избраннице. Однако сохранить любовь они не смогли.

В мае внук Пугачевой приезжал в Россию одним днем. Он планировал продать дом Примадонны в Бережках по заниженной цене.

Семья Отношения Алла Пугачева Никита Пресняков

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