12 ноября 2023, 02:46

Появилась запись последнего интервью звезды «Ворониных» Клюева

РИА «Новости»
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Народный артист РФ Борис Клюев умер 1 сентября 2020 года. Последние несколько лет он боролся с онкологическим заболеванием. Последнее интервью актера недавно представили в программе «Эксклюзив» на Первом канале.

Звезда сериала «Воронины» узнал о страшном недуге не сразу. В опубликованной беседе Клюев рассказал, что изначально ему поставили диагноз «невралгия», который оказался ошибочным.

«И я лечил невралгию, но ничего не проходило. Я репетирую в театре, а меня разрывает кашель. Я - к врачу в поликлинику Малого театра, там мне говорят: у вас воспаление легких. В Боткинской больнице у меня откачали полтора литра жидкости и сказали - у вас онкология», - рассказал Клюев.

Врачи пробовали разные методы, чтобы спасти жизнь известного актера. Но ничего не помогало. Спустя два года болезнь как будто отступила и Борис Клюев вновь стал сниматься. Однако смертельный недуг вернулся, вот только артист уже не мог уйти со сцены театра и продолжал радовать зрителя практически до самой смерти.

Друзья Клюева рассказали, что на здоровье артиста могла сказаться скоропостижная смерть его единственного сына. Он умер во сне от сердечной недостаточности.

Режиссер сериала «Воронины» Александр Жигалкин показал кадры последнего съемочного дня с участием Бориса Клюева.

Сериалы Актеры
11 ноября 2023, 21:56
Умерла новорожденная дочь звезды сериала «Игра престолов»
Википедия
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Исландский актер Хафтор Бьернссон, сыгравший Грегора Клигана Гора в сериале «Игра престолов», сообщил о смерти своей новорожденной дочери, которая прожила всего два дня. Об этом 34-летний артист написал на своей странице в Instagram*.

«После заметного снижения движения мы узнали, что ее сердце перестало биться. Словами не могу описать нашу боль от этой утраты», - подчеркнул он.

Супруга Бьернссона Келси родила на 21-й неделе беременности. Врачи боролись за жизнь новорожденной девочки, но спасти ее не удалось. По словам Бьернссона, у ребенка снизилась моторика и остановилось сердце. Родители успели дать ей имя Грейс Морган. У пары также есть трехлетний сын.

Ранее стало известно о смерти британского актера Даррена Кента , который сыграл роль пастуха в «Игре престолов». Ему было 36 лет. Артист страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.

*Instagram - социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чью деятельность в России признали экстремистской и запрещенной.

Дети Сериалы Игра престолов
11 ноября 2023, 16:13
«Вы еще обо мне услышите». Пугачева ответила «клеветникам и завистникам»
РИА «Новости»
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Алла Пугачева, недавно посетившая Россию, обрушилась с критикой в адрес следящих за ее передвижениями россиян. В своем Instagram* певица назвала их «кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников» и пообещала, что о ней еще услышат.

«Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», - заявила Пугачева.

По мнению артистки, авторы «абсурдных вымыслов и наглого вранья» в ее адрес преследует цель оттолкнуть от нее слушателей, для которых она «жертвовала своим здоровьем и личной жизнью». Но, как подчеркнула певица, достичь этих целей не получится.

«Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст! Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет вселенная», - добавила она.

Затронула Пугачева и тему своих сбережений, указав, что она их зарабатывала сама. Тут же она напомнила, что счастье вовсе не в деньгах, а главным богатством является свобода.

Под занавес артистка неожиданно вспомнила свою беседу с певцом Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом Shaman.

«Когда-то я попросила Ярослава Дронова сказать одну важную фразу, теперь и я ее скажу, хотя меня никто и не просит: „Вы еще обо мне услышите!“» - предупредила Пугачева.

*соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией

Алла Пугачева
11 ноября 2023, 13:23
Брэд Питт появился с новой возлюбленной на светском мероприятии
РИА «Новости»
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Голливудский актер Брэд Питт вышел в свет с новой возлюбленной. Избранницей звезды стала 30-летняя ювелир Инес де Рамон, сообщил журнал People.

Питт с новой пассией посетили 12-й ежегодный гала-концерт LACMA Art Film в Лос-Анджелесе. После мероприятия они уехали вместе. Однако журналисты успели снять пару на улице.

«Они были очень любящими. Смеялись и шутили со всеми вокруг. Казалось, что они хорошо проводят время», - указали в публикации.

Слухи о романе Брэда Питта и Инес де Рамон появились еще в ноябре 2022 года. Пару заметили на концерте группы U2 Боно в Лос-Анджелесе, затем они появились на премьере фильма «Вавилон». Новая возлюбленная актера является фитнес-тренером и дизайнером ювелирных украшений.

В голливудской компании девушка оказалась благодаря браку со звездой сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли.

Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в домашнем насилии. По ее словам, из-за действий бывшего супруга пострадали их общие дети.

США Актеры Брэд Питт
11 ноября 2023, 09:45
Продюсер опроверг слухи о гонораре Пугачевой в 500 тысяч долларов
РИА «Новости»
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Организатор концертов Сергей Лавров заявил, что информация о якобы возвращении Аллы Пугачевой на сцену на 500 тысяч долларов является фейковой. Его слова привело издание News.ru.

«Про возвращение Пугачевой на сцену за 500 тысяч долларов - сплетня, которую запустили промоутеры. Алла Борисовна никогда не озвучивала свои гонорары», - заявил Лавров.

Продюсер не исключил, что Пугачева вернется к выступлениям в России, но только на собственных условиях.

«Она не иностранный агент и может спокойно работать в России, давать концерты. Если вдруг завтра она сообщит о выступлении в Кремле, то билеты раскупят. Это легенда, на ее песнях выросли несколько поколений», - добавил он.

Ранее появилась информация, что в случае выхода на сцену в период новогодних праздников Пугачева заработает 500 тысяч долларов. При этом в сумму не входят проживание, проезд и остальные пункты райдера.

Россия Музыка Алла Пугачева

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