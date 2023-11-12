Появилась запись последнего интервью звезды «Ворониных» Клюева

Звезда сериала «Воронины» узнал о страшном недуге не сразу. В опубликованной беседе Клюев рассказал, что изначально ему поставили диагноз «невралгия», который оказался ошибочным.

«И я лечил невралгию, но ничего не проходило. Я репетирую в театре, а меня разрывает кашель. Я - к врачу в поликлинику Малого театра, там мне говорят: у вас воспаление легких. В Боткинской больнице у меня откачали полтора литра жидкости и сказали - у вас онкология», - рассказал Клюев.

Врачи пробовали разные методы, чтобы спасти жизнь известного актера. Но ничего не помогало. Спустя два года болезнь как будто отступила и Борис Клюев вновь стал сниматься. Однако смертельный недуг вернулся, вот только артист уже не мог уйти со сцены театра и продолжал радовать зрителя практически до самой смерти.

Друзья Клюева рассказали, что на здоровье артиста могла сказаться скоропостижная смерть его единственного сына. Он умер во сне от сердечной недостаточности.

Режиссер сериала «Воронины» Александр Жигалкин показал кадры последнего съемочного дня с участием Бориса Клюева.