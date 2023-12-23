Повышенное внимание Бородина к Киркорову после «голой» вечеринки сочли предвзятым

Он подчеркнул что общественника не заинтересовали ни бывшая солистка группы «Блестящие» и телеведущая Ольга Орлова, ни певица Лолита.

«Киркоров стал интересен, потому что он яркая фигура, а почему-то на других - ноль внимания», - заявил Добровинский.

Желание Бородина лишить певца звания народного артиста России адвокат назвал юридически невозможным. Юрист добавил, что есть только одно условие, при котором общественник может как-то оказать давление на Киркорова.

«Если докажут, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что-то произойти», - подытожил Добровинский.

Глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что направил жалобу в Министерство культуры с требованием лишить певца Филиппа Киркорова всех регалий и звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. В полупрозрачном костюме артиста общественник увидел пропаганду ЛГБТ*.

В беседе с «360» он добавил, что после общения с представителями Министерства культуры понял, что добиться через ведомство наказания для Киркорова не сможет.

Поэтому Бородин собрался обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести поправку в закон о пропаганде ЛГБТ*, которая позволит привлекать к уголовной ответственности.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.