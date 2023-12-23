23 декабря 2023, 18:07

Повышенное внимание Бородина к Киркорову после «голой» вечеринки сочли предвзятым

РИА «Новости»
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Ставший участником организованной блогером Настей Ивлеевой «голой» вечеринки певец Филипп Киркоров привлек к себе внимание руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина, хотя на мероприятии было большое количество других звезд российского шоу-бизнеса. Об этом в беседе с «360» заявил представляющий интересы народного артиста адвокат Александр Добровинский.

Он подчеркнул что общественника не заинтересовали ни бывшая солистка группы «Блестящие» и телеведущая Ольга Орлова, ни певица Лолита.

«Киркоров стал интересен, потому что он яркая фигура, а почему-то на других - ноль внимания», - заявил Добровинский.

Желание Бородина лишить певца звания народного артиста России адвокат назвал юридически невозможным. Юрист добавил, что есть только одно условие, при котором общественник может как-то оказать давление на Киркорова.

«Если докажут, что господин Бородин покончил жизнь самоубийством, а довел его до самоубийства костюм Киркорова, то тогда может что-то произойти», - подытожил Добровинский.

Глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что направил жалобу в Министерство культуры с требованием лишить певца Филиппа Киркорова всех регалий и звания народного артиста за участие в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой. В полупрозрачном костюме артиста общественник увидел пропаганду ЛГБТ*.

В беседе с «360» он добавил, что после общения с представителями Министерства культуры понял, что добиться через ведомство наказания для Киркорова не сможет.

Поэтому Бородин собрался обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой внести поправку в закон о пропаганде ЛГБТ*, которая позволит привлекать к уголовной ответственности.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Адвокаты Филипп Киркоров Анастасия Ивлеева
23 декабря 2023, 17:41
Умер автор гимна Дагестана Мурад Кажлаев
РИА «Новости»
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Композитор, дирижер и народный артист СССР Мурад Кажлаев умер на 93-м году жизни. Об этом министр культуры Дагестана Зарема Бутаева сообщила в Telegram-канале.

«Ушел из жизни народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев», - отметила она.

Бутаева назвала профессиональную деятельность Кажлаева одним из самых высоких достижений культуры Дагестана XX века. Она напомнила, что композитор также открыл Республиканскую школу для особо одаренных детей, которая работала под его руководством.

Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года в Баку. Учился в Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова. Его композиции звучали в таких фильмах, как «Тучи покидают небо», «Исполнение желаний» и «Талисман любви» (1984). Кажлаев сочинил музыку для гимна Республики Дагестан.

Дагестан Музыка
23 декабря 2023, 14:59
Ираклия Пирцхалаву не пустили в Молдавию
РИА «Новости»
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Известного российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию. Об этом сообщил молдавский телеканал ТВ-5.

Источники телеканала среди организаторов концерта рассказали, что документы артиста были в порядке. Власти Молдавии пока не прокомментировали информацию о запрете въезда.

За последние сутки Пограничная полиция Молдавии отказала во въезде 39 гражданам.

«Это лица, не имеющие разрешения на пересечение границы, не соответствовали условиям въезда в Республику Молдова», - отметили в ведомстве.

При этом силовики не уточнили, был ли Ираклий в их числе. Певец планировал выступить в городе Оргеев 23 декабря и в Бельцах 24 декабря.

Отношения России и Молдавии охладели после прихода к власти прозападного правительства во главе с президентом Майей Санду. В Кремле отмечали, что республика «дрейфует» в сторону русофобии.

Молдавия
23 декабря 2023, 12:45
Киркорову пригрозили лишением звания народного артиста за посещение «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
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Посетивший «голую» вечеринку блогера Насти Ивлеевой певец Филипп Киркоров не достоин звания народного артиста. Как сообщил Telegram-канал Mash, об этом в своем заявлении в Министерство культуры написал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По мнению общественника, появление артиста в полупрозрачной одежде на публике не соответствует полученному им званию. Также Бородин подчеркнул, что на организованной Ивлеевой вечеринке в московском клубе «Мутабор» наблюдалась пропаганда ЛГБТ*.

Учитывая все обстоятельства, автор заявления призвал лишить артиста всех регалий.

Разошедшиеся по социальным сетям и Telegram-каналам кадры с устроенной Ивлеевой «голой» вечеринки возмутили общественников и политиков, которые обратились в правоохранительные и надзорные органы.

Первым привлеченным к ответственности стал рэпер VACÍO (настоящее имя - Николай Васильев), появившийся на вечеринке полностью в обнаженном виде и прикрывший половые органы носком. Суд арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство и выписал штраф в 200 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных отношений.

Сам исполнитель в своем Telegram-канале заявил, что имеет гетеросексуальную ориентацию и интересуется только девушками. По словам рэпера, его наряд полностью соответствовал требованиям дресс-кода мероприятия.

Пропаганду ЛГБТ* на кадрах с вечеринки заметили специалисты Роскомнадзора , которые начали блокировать и удалять материалы, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Telegram-канал Shot со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что правоохранители заинтересовались д вумя молодыми людьми , публично демонстрировавшими нетрадиционные отношения.

*Международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Филипп Киркоров Россия
23 декабря 2023, 10:55
Фигуристка Туктамышева заинтриговала пользователей Сети видео в джакузи
Global Look Press
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Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 27-летняя Елизавета Туктамышева поделилась в Telegram-канале фотографиями с чемпионата России, который проходит в Челябинске с 21 по 25 декабря. По словам девушки, в номере, где она поселилась, очень комфортно и даже есть джакузи.

«Такой вот чемпионат России в этом году получается. Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», - написала фигуристка.

В Instagram* Туктамышева поделилась видео из джакузи, заинтриговав подписчиков.

Спортсменка не принимает участие в соревнованиях, а комментирует выступления других фигуристов. В октябре она заявила, что берет паузу в спортивной карьере. Туктамышева планирует больше отдыхать, проводить время с родными и заниматься саморазвитием.

*Соцсеть Instagram принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фигурное катание

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