Повод для шутки Павла Воли. Адвокат Блиновской выразила недоумение по поводу ее отправки в СИЗО

Она подтвердила, что Блиновская находится в СИЗО «Печатники».

«По той информации, которую мне дал следователь, да, шестой изолятор. Говорили, что шестой переполнен и, возможно, ее поместят в пятый, но в итоге решили - шестой. Это колоссальная неожиданность для всех», - подчеркнула Сальникова.

Она добавила - когда следствие предъявило отягчающее обвинение по двум новым составам и заявило о намерении срочно обратиться с ходатайством об изменении меры пресечения, «водитель поехал за вещами, потому что вопрос был очевиден».

«На мой взгляд, оснований для такой суровой меры не было никаких. Формальное нарушение, единственная встреча со свидетелем, о котором никто не знал, что это свидетель. <…> У свидетелей нет обязанности уведомлять о том, что они свидетели. Ну представьте себе, сколько людей свидетелей по уголовным делам. Они друг другу говорят: „Слушай, а ты свидетель?“ <…> Знаете, у меня прямо появилось желание какому-нибудь Павлу Воле отправить для очередной юморески», - прокомментировала Наталия Сальникова.

Она добавила, что готовит апелляцию через Мосгорсуд. Обвинение Блиновской предъявили 22 января.

Замоскворецкий суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу до 26 апреля 2024 года.