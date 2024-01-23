23 января 2024, 14:11

Повод для шутки Павла Воли. Адвокат Блиновской выразила недоумение по поводу ее отправки в СИЗО

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Изменение меры пресечения блогеру Елене Блиновской было неожиданностью для всех. Об этом «360» рассказала ее адвокат Наталия Сальникова.

Она подтвердила, что Блиновская находится в СИЗО «Печатники».

«По той информации, которую мне дал следователь, да, шестой изолятор. Говорили, что шестой переполнен и, возможно, ее поместят в пятый, но в итоге решили - шестой. Это колоссальная неожиданность для всех», - подчеркнула Сальникова.

Она добавила - когда следствие предъявило отягчающее обвинение по двум новым составам и заявило о намерении срочно обратиться с ходатайством об изменении меры пресечения, «водитель поехал за вещами, потому что вопрос был очевиден».

«На мой взгляд, оснований для такой суровой меры не было никаких. Формальное нарушение, единственная встреча со свидетелем, о котором никто не знал, что это свидетель. <…> У свидетелей нет обязанности уведомлять о том, что они свидетели. Ну представьте себе, сколько людей свидетелей по уголовным делам. Они друг другу говорят: „Слушай, а ты свидетель?“ <…> Знаете, у меня прямо появилось желание какому-нибудь Павлу Воле отправить для очередной юморески», - прокомментировала Наталия Сальникова.

Она добавила, что готовит апелляцию через Мосгорсуд. Обвинение Блиновской предъявили 22 января.

Замоскворецкий суд изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу до 26 апреля 2024 года.

Мосгорсуд Уголовное дело Суд Блогеры
23 января 2024, 14:28
Экс-продюсер «Грибов» получил российское гражданство
РИА «Новости»
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Продюсер, основатель музыкальных групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов Юрий Бардаш получил российское гражданство. В своем Telegram-канале он показал новый документ.

Бардаш родился в Алчеевке на территории Луганской Народной Республики. Он показал российский паспорт, сделав снимок на фоне портрета президента Владимира Путина и триколора. Снимок продюсер пописал, процитировав одно из самых известных стихотворений Владимира Маяковского.

«Я достаю из широких штанин…» - написал Бардаш.

Продюсер поддержал специальную военную операцию и переехал в Россию. В интервью «360» он рассказал об отношении к СВО. Бардаш отмечал, что за улыбками Запада скрывается пустота и признавался в любви русской культуре. По его словам, самое главное богатство человека - его родина. Также, как уточнил Бардаш, России приходится отстаивать все русское.

Паспорта Россия Музыка
23 января 2024, 05:27
Долинский рассказал, какая болезнь мучила Андрея Миронова
Global Look Press
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Заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал «Аргументам и Фактам», каким в жизни был актер Андрей Миронов, с которым он дружил. Миронов выходил на сцену, преодолевая сильные боли от тяжелой болезни, отметил Долинский.

Актер рассказал, как однажды застал Миронова, когда тот менял окровавленную рубашку между актами спектакля.

«На теле кровоточили язвы, у него был сильнейший фурункулез, он стонал от боли… Но через пять минут он шел играть второй акт, и ни один человек в зале не мог представить, с каким трудом ему дается успех», - поделился Долинский.

Миронов был огромным тружеником и любил свою профессию, в то же время он был очень ранимым и болезненно относился к любой критике.

За красивой историей на экране часто скрывается ненависть на съемочной площадке. Валентин Гафт однажды чуть не придушил молодую актрису Александру Яковлеву на съемках фильма «Чародеи».

Заслуженный артист России Владимир Долинский рассказал «Аргументам и Фактам» , каким в жизни был актер Андрей Миронов, с которым он дружил. Миронов выходил на сцену, преодолевая сильные боли от тяжелой болезни, отметил Долинский.

Болезни Фильмы Спектакль Актеры
23 января 2024, 04:47
Директор Орбакайте удивился отмене концертов певицы в России
РИА «Новости»
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Выступление Кристины Орбакайте сорвали в Улан-Уде, под угрозой концерт в Новосибирске. Директор певицы Александр Качан в беседе с «Абзацем» выразил удивление ситуацией.

«Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», - посетовал Качан.

Отмены концертов Орбакайте требуют активисты из российских регионов. В качестве аргумента приводят молчание певицы по поводу СВО и ее проживание в США. У Орбакайте запланирован весенний гастрольный тур, в афише есть Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Чита и Хабаровск.

Концерт Орбакайте в Улан-Уде отменили после обращений общественных организаций. Выступление было запланировано на март 2024 года. Руководитель организации «Боевое братство» в Бурятии Жамбал-Жамсо Жанаев заявил, что население негативно относится к выступающим против России артистам, написала «Газета.ru».

США Концерты Россия Бурятия
23 января 2024, 03:55
Звезда «50 оттенков серого» Джейми Дорнан попал в больницу с сердечным приступом
Global Look Press
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Британский актер, звезде фильма «50 оттенков серого» Джейми Дорнана попал в больницу в Португалии с симптомами сердечного приступа. Причиной послужили ядовитые гусеницы, сообщило издание Daily Mail.

Дорнан поехал в Португалию в отпуск с другом, ведущим программы Good Morning Britain Гордоном Смартом. Оба почувствовали недомогание на второй день отдыха. Смарт сам обратился в больницу, а после выписки он обнаружил, что у Дорнана те же симптомы. Мужчины жаловались на онемение конечностей.

По информации газеты, врачи установили, что симптомы вызваны отравлением при контакте с ядовитыми гусеницами, которые обитают на полях для гольфа на юге Португалии.

«И оказывается, что на юге Португалии на полях для гольфа обитают гусеницы, которые способны убивать собак и вызывать у мужчин от 40 лет сердечный приступ», - заявил Смарт.

В США шестилетний ребенок отравился наркотиками по неосторожности матери. Ребенок съел конфеты для взрослых, содержащие разрешенный к продаже каннабиноид.

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