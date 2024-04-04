«Тут уже надо призадуматься, не навредит ли вся эта ситуация ее здоровью. При нашей недавней встрече меня потрясли ее грустные глаза. В них было столько боли! Для нее сцена - как вода для цветка. Лолита не выступает уже четвертый месяц. Таких пауз у нее еще не было», - отметила Цой.

Она пояснила, что за все отмененные концерты Лолите пришлось платить неустойки группе и прокатчикам, понеся тем самым большие убытки.

По словам певицы, моральное состояние Милявской усугубляет неизвестность, так как неясно, когда она сможет возобновить музыкальную деятельность. Лолита - единственный кормилец в семье, она переживает за дочь и 80-летнюю маму, уточнила Цой.

Певица добавила, что по-прежнему с любовью относится к коллеге и всегда поддерживает с ней связь.

«Считаю ее крепким, профессиональным артистом и хорошим, по-настоящему порядочным человеком», - заявила Цой.

На днях Лолита рассказала о пропаже голоса из-за климакса. По словам артистки, из-за этого она ушла в себя на два года.