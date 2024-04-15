По словам актера, он прошел большой кастинг, чтобы исполнить роль Кащея в «Слове пацана» в отличие от Ивана Янковского.

«А он не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли?» - сказал актер.

Кологривый предположил, что Иван Янковский не сможет «переплюнуть» своего знаменитого деда Олега Янковского. При этом артист хорошо относится к коллеге «как к другу».

Звезда «Слова пацана» также отметил, что многие вещи в сериале его не устраивают, включая существование многих артистов. Отвечая на вопрос журналистки, почему тогда они оказались в этом фильме, Кологривый подчеркнул: «Потому что многие богатые».

Ранее актер Алексей Панин* рассказал о попытке своей 16-летней дочери Анны попасть в сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». По его словам, девочка не прошла кастинг.

* Признан иноагентом на территории России.