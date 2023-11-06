«Потерял сознание». Госпитализацию актера Соломина подтвердили в Малом театре

По ее словам, актера увезли в больницу днем 6 ноября - около 13:30.

«Госпитализировали час назад. Он потерял сознание», - уточнила Михайлова.

Директор Малого театра подчеркнула, что не располагает информацией о диагнозе Соломина Источник «360» уточнил, что артиста положили в Боткинскую больницу. Он добавил, что врачи определили у Соломина инсульт.

Ранее пресс-секретарь актера опроверг новость о его госпитализации, заявив, что актер якобы просто ушел на отдых.

Информация об ухудшении здоровья артиста появились в Telegram-канале Mash. В публикации указали, что Соломин находится в тяжелом состоянии после падения в обморок во время прогулки. Очевидцы произошедшего с разу же вызвали скорую помощь, которая доставила режиссера в больницу.