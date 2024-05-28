28 мая 2024, 18:06

«Поступают угрозы». Лидер «Миража» обвинил Запад в попытке отменить русскую культуру

Global Look Press
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Группа «Мираж» вернулась с гастролей в Германии. Своими впечатлениями от поездки с изданием «Московский комсомолец» поделился лидер коллектива Алексей Горбашов.

Группа «Мираж» вернулась с гастролей в Германии. Своими впечатлениями от поездки с изданием « Московский комсомолец » поделился лидер коллектива Алексей Горбашов.

Горбашов отметил, что несмотря на все сложности и угрозы, концерты в недружественных странах не прекращаются. Так, музыканты в очередной раз выступили на «Русской ярмарке». Несмотря на то, что в прошлом году слово «русская» из названия убрали, все знают, что на мероприятии будут звучать русские песни и русская речь.

«Мы узнали, что владельцам русских клубов и магазинов периодически поступают угрозы, требования сменить названия. На Западе вообще сейчас модно отменять русскую культуру, запрещать все русское», - поделился он.

Музыкант пообещал продолжать ездить туда, где коллектив ждут поклонники.

Ранее стало известно, что музыкантам из группы «Би-2» вручат молдавские паспорта. Президент страны Майя Санду подписала указ о предоставлении им гражданства.

Концерты Песни Россия Музыка Запад Ярмарки
28 мая 2024, 18:18
Мадонну заподозрили в новом романе с молодым боксером
Global Look Press
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Американскую певицу Мадонну заподозрили в новом романе с 34-летним британским боксером Ричардом Риакпроэ. Об этом сообщил The Sun.

Источник рассказал журналистам, что 65-летняя певица и спортсмен стали больше проводить времени вместе. Знакомство Мадонны с боксером состоялось благодаря общим знакомым из сферы моды.

«Они прекрасно ладят и весело проводят время в компании друг друга. Но на данный момент они просто хорошие друзья», - уточнил инсайдер.

Накануне стало известно о расставании Мадонны с боксером Джошем Поппером. Насыщенный гастрольный тур певицы отобрал возможность у пары встречаться. Артистка не виделась со спортсменом несколько месяцев. При этом бывшие влюбленные избежали ссор и недопонимания, остались друзьями.

Концерты Музыка Шоу-бизнес
28 мая 2024, 17:26
«Такая настоящая». Ирина Шейк снялась в крошечном бикини и без макияжа
РИА «Новости»
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Модель Ирина Шейк устроила откровенную фотосессию у водоема. Соответствующие снимки она опубликовала в своем Instagram*.

Манекенщица предстала на фото в черном миниатюрном бикини с распущенными волосами и без макияжа. Правой рукой она держит собаку. Шейк позировала, судя по кадрам, вечером на заходе солнца.

Подписчики в комментариях под постом модели написали множество комплиментов. Поклонники не перестают восхищаться Шейк, указывая на ее красоту и точеную фигуру.

«Красотка», «Такая настоящая», «Прекрасная», - отметили пользователи.

Недавно супермодель позировала в полупрозрачном леопардовом платье на берегу океана. Она также поделилась с фанатами селфи с отдыха.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Фото Модели
28 мая 2024, 17:19
Алсу и ее супруг разделят элитные квартиры и особняки при разводе
Global Look Press
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Певица Алсу и ее супруг, бизнесмен Ян Абрамов подали заявление на развод. Они поделят два особняка и две элитные квартиры, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, в собственности у пары находятся апартаменты на Никитском бульваре в Москве на 57 этаже элитного жилого комплекса. Также у них есть четырехэтажный особняк в викторианском стиле в селе Усово, площадь которого составляет три тысячи квадратных метров. Внутри него разместились колонны, скульптуры, мозаика на стенах, мебель на заказ и бассейн с панорамными окнами и видом на сосновый лес.

Кроме того, у Алсу и Абрамова находится в собственности коттедж на крымском побережье рядом с Севастополем. На территории - личный пляж, причал, конюшня, теннисный корт, вертолетная площадка и даже собственная мечеть. Также у пары есть квартира в Лондоне, а в личном пользовании певицы - автомобиль Maybach 62.

Ранее стало известно, что возможной причиной развода Алсу и Абрамова могли стать измены супруга. Они прожили в официальном браке 18 лет.

Алсу Семья Брак Шоу-бизнес Квартиры
28 мая 2024, 16:55
Торт на гендер-пати обошелся Хилькевич в миллион рублей
Global Look Press
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Актриса Анна Хилькевич устроила гендер-пати с тортом за миллион рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Кондитер Марина Синицкая рассказала, что приготовила большой торт-платформу с изящно спускающимся на нее съедобным журавлем. В его клюве золотое яйцо.

Хилькевич и ее супруг Артур разбили яйцо, внутри которого лежала розовая пинетка. Так супруги узнали, что у них будет девочка.

Во время вечеринки актриса намекнула, что планирует еще детей. Она позвала гостей на следующую гендер-пати.

Звезда «Универа» только недавно решила рассекретить свою беременность. Она тщательно скрывала от поклонников, что станет в третий раз станет мамой.

Дети Семья Актеры Шоу-бизнес

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