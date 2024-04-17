«Посмотрите, как кувыркается». Бардаша возмутило восстановление репутации Киркорова

«Посмотрите, как кувыркается Киркоров сейчас. Его в очередной раз пытаются как-то отбелить», - заявил музыкант.

По мнению Бардаша, России нужна «Пугачева здорового человека». Он раскритиковал современное состояние медийного пространства и заявил, что сегодня шоумены далеки от искренности и честности. Он уверен, что в стране есть пока неизвестные артисты, способные вдохнуть новую жизнь в культурное пространство.

«Эти люди давно упустили дух времени. Давайте обратим внимание на народ. В народе алмазов очень много», - сообщил артист.

Бардаш критически высказался о некоторых знаменитостях. Он упрекнул Киркорова в отсутствии осознанности и глубины понимания происходящих вокруг социальных изменений. Он считает, что его поездки в Донбасс продиктованы не искренним желанием помочь, а это просто формальность.

«Нужно бережно растить культуру России, а не вот этих „трупов“ тормошить: „Эй! Поезжай на Донбасс!“. А они в ответ: „Ну, ладно. Давайте на денек сниму свое Гуччи и съезжу“», - возмутился продюсер.

Бардаш также рассказал о русофобии Верки Сердючки. По его мнению, предвзятое отношение к России возникло еще на Евровидении.