«Посмешил аудиторию». Иван Ургант выступил перед студентами МГИМО

Читайте нас в:

Журналист, занимающий должность преподавателя МГИМО, стал инициатором приглашения Урганта. Телеведущий выступал бесплатно в качестве шоумена.

По словам источника из университета, деканат и ректорат пришли в шок, узнав об этой «творческой встрече».

«Ни к журналистике, ни к преподаванию это отношения не имеет», - уточнил собеседник.

Некоторые СМИ также сообщали, что Ургант на днях прочитал лекцию в МГИМО. Это спровоцировало возмущение пользователей Сети.

При этом отец телеведущего Андрей Ургант заявлял, что программу его сына на Первом канале закрыли «на всякий случай». Высказывания самого артиста на фоне начала спецоперации якобы не имели к этому отношения.

Ранее Госдума попросила проверить Ивана Урганта на финансирование ВСУ и дискредитацию Вооруженных сил России. С такой инициативой выступил замглавы комитета нижней палаты парламента по обороне Юрий Швыдкин, говоря о релокантах, которые решили вернуться в страну.