03 июля 2024, 22:22

Последняя надежда сказать правду. Кем считают пранкеров Вована и Лексуса

Телеканал «360»
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Вокруг известных на весь мир пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова ходит множество слухов. В интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко Вован и Лексус рассказали, что им приписывают связи со спецслужбами и работу в мировом PR-агентстве.

«Была история, что мы звоним с дачи [Владимира] Суркова. У него есть красный телефон на даче, мы там все собираемся дружно и оттуда звоним. Люди как-то подходили и говорили: „О, мы знаем, вы у Суркова на даче, [там] есть красный телефон, звоните“. Людям виднее, наверное», - поделился Вован.

Связь пранкеров со спецслужбами он назвал старой конспирологической версией, уже не модной. Сейчас, по его словам, появилась новая.

«Мол, есть глобальное PR-агентство, некие наднациональные органы. И мировые политики обращаются к нам специально, чтобы высказать какую-то точку зрения, позицию, которую не могут озвучить публично. Потому что другой возможности сказать правду или вообще какой-либо информацией поделиться у них нет. Мы для них - последняя надежда», - сыронизировал собеседник 360.ru.

Вован заметил, что именно их с Лексусом и приравнивают к некоему глобальному PR-агентству. Но в таком случае пранкеры должны быть чуть ли не миллиардерами.

«Есть еще некий глобальный предиктор. Я не представляю, что это такое. Например, Генри Киссинджер : некоторые считают, что он специально все это организовывал (пранкеры дозвонились ему летом 2023 года - прим. ред.), чтобы перед своей смертью как раз поделиться с нами информацией, и мы бы ее озвучили. И через несколько месяцев после этого он умер - видимо, с чистой душой и совестью», - заключил Кузнецов.

Интервью Пранкеры Вован и Лексус
03 июля 2024, 22:41
Интересные личности или загадочные персонажи. Кого Вован и Лексус выбирают для пранков
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У пранкеров Владимира Кузнецова и Алексея Столярова — Вована и Лексуса — есть список потенциальных жертв для провокаций. В интервью ведущей 360.ru Екатерине Малашенко они признались, что обычно выбирают интересных или загадочных персонажей.

«Есть [список], можно сказать. Так иногда на человека посмотришь, подумаешь - надо записать. Потом к этому списку можно вернуться», - сказал Лексус.

На вопрос о том, по какому принципу они с Вованом выбирают объект для розыгрыша, пранкер ответил, что главное здесь - интерес к потенциальному собеседнику.

«Он интересен и, видимо, производит какой-то ажиотаж. Он закрытый. И можно из него что-то получить - достоверную информацию», - пояснил собеседник 360.ru, с чем согласился и Вован.

Пранкеры добавили, что останавливаются на тех, кто действительно на слуху и о ком говорят. Иногда их внимание привлекают загадочные персонажи.

«С кем никто, допустим, не делал интервью долгое время. Есть такая возможность», - заключил Лексус.

По словам Вована, любители конспирологических теорий причисляют их к некоему глобальному PR-агентству, куда обращаются мировые политики в последней надежде сказать известную им правду.

Интервью Пранкеры Вован и Лексус
03 июля 2024, 21:41
«Помогите, пожалуйста». Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к ФСБ
РИА «Новости»
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Актриса Мария Машкова, переехавшая в США и получившая американское гражданство, пожаловалась на мошенников и обратилась за помощью в ФСБ. Об этом она написала на своей странице в Instagram*.

Машкова пожаловалась, что мошенники взломали ее аккаунт в Telegram и теперь пишут всем контактам с просьбой перевести денег. Она попросила подписчиков не верить таким сообщениям, а заодно обратилась в ФСБ и потребовала призвать к ответственности некого Игоря Кононова.

«Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Помогите, пожалуйста, пока следите за моим плохим поведением», - написала она.

Мария Машкова - дочь художественного руководителя Московского театра Табакова Владимира Машкова. Она уже много лет живет в США с мужем - сценаристом Александром Слободяником и двумя дочерями. В ноябре прошлого года Машкова получила американское гражданство. А в январе стало известно, что ее ждет дебют в американском кинематографе. Актриса сыграет космонавтку Веронику в фантастическом фильме «МКС».

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США ФСБ Актеры
03 июля 2024, 18:45
«Между ними целая пропасть». Внуки Пугачевой прекратили общение
РИА «Новости»
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В Сети появились слухи, что внуки певицы Аллы Пугачевой, Дени Байсаров и Никита Пресняков, практически перестали общаться. Возможные причины этого в беседе с порталом Teleprogramma.pro назвал журналист Антон Беккужев.

«С такой разницей сложно найти точки соприкосновения. Когда Дени было семь лет, Никите исполнилось уже 14. Для детей это целая пропасть. Когда они выросли, эта пропасть могла сохраниться» - предположил журналист.

Кроме того, Пресняков занят в сфере шоу-бизнеса и всегда на виду, в то время как Байсаров является предпринимателем и предпочитает оставаться в тени.

Также братья могли конкурировать за внимание своей матери, певицы Кристины Орбакайте, допустил Беккужев.

Еще одной причиной для размолвки могли стать разные политические взгляды. Ни Пресняков, ни Байсаров публично их не озвучивали.

«Тут мы можем только фантазировать, но в наше время приходится часто наблюдать, как из-за разности политических взглядов рушатся целые семьи», - заключил журналист.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин назвал болезнь, повлиявшую на сердце Пугачевой. По его мнению, сахарный диабет мог спровоцировать проблемы со здоровьем у Примадонны.

Дети Семья Алла Пугачева Шоу-бизнес Никита Пресняков Кристина Орбакайте
03 июля 2024, 18:22
Отец Стаса Пьехи пропал в Литве
Global Look Press
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Отец певца Стаса Пьехи Пятрас Герулис пропал в Литве. Об этом артист сообщил в интервью YouTube-каналу Fametive TV.

Пьеха уточнил, что он регулярно переводил отцу деньги, но уже несколько месяцев средства не доходят до адресата.

«Я стал искать отца, отец пропал. Мы его не можем найти. Я не знаю, в каком он месте. И никто не знает. Я связывался с соседями, они тоже не в курсе», - рассказал артист.

Он добавил, что из родственников в Литве больше никого не осталось. По словам Пьехи, последний раз с отцом он общался несколько лет назад.

«Я придумал определенную сумму, которую я могу ему переводить. <…> В итоге я ему попробовал в 2,5 раза больше перевести, и от него ушла жена в этот момент. Я так понимаю, что случился какой-то праздник дома нежелательный на эти деньги. Не знаю, не хочу задумываться над этим. Я решил, что нельзя столько переводить, потому что человек не очень умеет их правильно распределять», - добавил певец.

Он признался, что очень хотел бы найти отца и восстановить переводы, чтобы обеспечить ему спокойствие и надежность.

Ранее стало известно, что Пьехе запретили петь из-за проблем со связками. Он потерял голос после концерта в Воронеже.

Литва Россия Шоу-бизнес Стас Пьеха

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