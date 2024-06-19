19 июня 2024, 16:53

Последний сериал с Анастасией Заворотнюк покажут на ТВ

РИА «Новости»
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Сериал «Приставы» стал последним проектом, в котором снялась умершая от рака головного мозга актриса Анастасия Заворотнюк. Телеканале НТВ назначил премьеру на 24 июня, сообщил портал «Вокруг ТВ».

Детективная драма расскажет о жизни работников судебной системы. Заворотнюк сыграла главную роль в одной из серий. Она изображала судью, которая вынесла приговор человеку. Мужчина освободился из тюрьмы и решил ей отомстить, поэтому героине понадобилась защита.

Режиссером сериала стал Владимир Нахабцев. Лента должна была выйти в 2022 году.

Ранее партнер Заворотнюк по площадке Андрей Чадов предположил, что сериал вряд ли выйдет на экраны , так как с тех пор прошло много лет. Съемки проходили в 2017 году в Москве.

Кроме того, актер Станислав Садальский рассказал о невыпущенной комедии с Заворотнюк. Команда не успела доснять всего полчаса фильма.

Актриса умерла ночью 30 мая в возрасте 53 лет. Она скончалась от рака головного мозга , с которым боролась с 2019 года.

Сериалы Анастасия Заворотнюк Премьеры Телевидение Умерла Анастасия Заворотнюк
19 июня 2024, 18:18
Звезда сериала «Универ» решила сменить имя пятилетней дочери
Global Look Press
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Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич решила сменить имя своей пятилетней дочери. На своей странице в социальной сети Instagram* актриса опубликовала видео, как она заполняет документы в органах опеки.

Знаменитость отметила, что это необходимо сделать до того, как девочка пойдет в школу.

«Во-первых, когда она была маленькой, она где-то до двух лет называла себя Аней. Во-вторых, все имена в нашей семье начинаются на букву „А“», - объяснила актриса.

По ее словам, у дочки началась истерика, так как она тоже захотела, чтобы ее имя начиналось на первую букву алфавита. В связи с этим, девочку решили назвать Анна-Мария.

Хилькевич добавила, что уже начала подбирать имя для будущего ребенка и тоже на букву «А». Она воспитывает двух дочерей от бизнесмена Артура Волкова.

Недавно актриса провела гендер-пати.

Торт для мероприятия обошелся ей в миллион рублей.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Сериалы Семья Актеры Анна Хилькевич
19 июня 2024, 17:28
«Копия мамы». Поклонники восхитились красотой 10-летней дочери Пугачевой
РИА «Новости»
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Юморист Максим Галкин* выложил в социальной сети Instagram** фотографию из ресторана на Кипре, на которой его запечатлели вместе с женой, певицей Аллой Пугачевой, и детьми. Поклонники осыпали комплиментами их дочь Лизу и отметили, что девочка затмила маму.

На снимке девочка стоит рядом с мамой, а за спиной ее отец приобнял супругу и сына Гарри. Лиза одета в серебристое платье и белый жакет. В руках она держит мини-сумку Prada стоимостью около 175 тысяч рублей.

«Лиза - будущая звезда! Очень эффектная девочка», «Как быстро растут детки. Лиза расцветает с каждым годом», «У мамы с дочкой одна улыбка» «Гарри - копия папы, Лиза - копия мамы», «Лиза и Гарри уже становятся все больше похожи на родителей», - написали пользователи.

Накануне юморист отпраздновал свое 48-летие. Близкие преподнесли ему большой торт с надписью: «Любимому мужу и папе».

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

** Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Дети Семья Алла Пугачева Максим Галкин Шоу-бизнес
19 июня 2024, 13:40
Анна Пересильд снялась в откровенном бикини
Global Look Press
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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», актриса Анна Пересильд снялась в бикини. Фотографию она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram*.

В Сети отметили прекрасную фигуру 15-летней артистки, однако некоторые из поклонников осудили откровенные снимки.

«Не рановато ли публично раздеваться?», «Еще же совсем ребенок», «Девушка все больше и больше выпячивает сексуальность, скоро родит от какого-нибудь пенсионера» - отреагировали они.

Тем не менее большинство пользователей поддержали актрису и призвали не читать негативные комментарии.

«Одни завистники собрались. Анюта, ты шикарная», «Можно и моделью с такой фигурой быть», «Она выглядит как мечта», - написали поклонники.

Ранее мама юной звезды Юлия Пересильд удивила публику сменой имиджа. Ее сравнили с актрисой Моникой Беллуччи из-за кардинально нового образа.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Сериалы Шоу-бизнес Анна Пересильд
19 июня 2024, 12:42
«Их выбор». Домогаров высказался об уехавших из России артистах
Global Look Press
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Актер Александр Домогаров заявил, что не осуждает артистов, уехавших из России после 24 февраля 2022 года. Своим мнением он поделился с изданием «Аргументы и факты».

Актер Александр Домогаров заявил, что не осуждает артистов, уехавших из России после 24 февраля 2022 года. Своим мнением он поделился с изданием « Аргументы и факты ».

«Кто я такой, чтобы их осуждать? Это их выбор, жизнь. Не имею такого права. У меня резко отрицательное отношение к тем, кто из-за бугра начинает оскорблять мою родину. Злятся, говорят и громко кричат скорее те, кто здесь раньше был на виду, кого народ любил и уважал, а сейчас все изменилось, и им остается только это», - заявил артист.

По его мнению, уехавшие из России артисты ведут себя так, чтобы поддержать к себе интерес, и от безнадежности. Домогаров предположил, что часть из них уехали, не разобравшись, что происходит, а теперь им страшно вернуться. Он добавил, что в трудной ситуации всегда нужно быть со своей страной, даже если она не права.

Ранее Домогаров уволился из Театра Моссовета. Причиной этого стал его конфликт с новым художественным руководителем Евгением Марчелли и директором Алексеем Черепневым.

Россия Актеры Шоу-бизнес

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