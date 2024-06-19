Последний сериал с Анастасией Заворотнюк покажут на ТВ

Детективная драма расскажет о жизни работников судебной системы. Заворотнюк сыграла главную роль в одной из серий. Она изображала судью, которая вынесла приговор человеку. Мужчина освободился из тюрьмы и решил ей отомстить, поэтому героине понадобилась защита.

Режиссером сериала стал Владимир Нахабцев. Лента должна была выйти в 2022 году.

Ранее партнер Заворотнюк по площадке Андрей Чадов предположил, что сериал вряд ли выйдет на экраны , так как с тех пор прошло много лет. Съемки проходили в 2017 году в Москве.

Кроме того, актер Станислав Садальский рассказал о невыпущенной комедии с Заворотнюк. Команда не успела доснять всего полчаса фильма.

Актриса умерла ночью 30 мая в возрасте 53 лет. Она скончалась от рака головного мозга , с которым боролась с 2019 года.