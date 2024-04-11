11 апреля 2024, 01:59

После развода Бедрос Киркоров успел сменить одну молодую возлюбленную на другую

РИА «Новости»
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Личная жизнь у 91-летнего Бедроса Киркорова даже после развода с супругой Людмилой, с которой он прожил в браке более 25 лет, не сбавляла обороты. У него появилась новая возлюбленная, причем младше его на пару десятков лет, сообщил сайт kp.ru.

После развода Бедрос Филиппович сошелся со своей 43-летней помощницей по имени Олеся. О ней стало известно после представления Филиппом Киркоровым на концерте в Кремлевском дворце.

«В зале мой папа, человек, который дал мне жизнь, дал мне фамилию и который сегодня в свои почти 91 со своей молодой избранницей сидит и аплодирует мне. Вот с кого надо брать пример!» - заявил певец.

Долго роман не продлился, так как влюбленные поссорились.

Бедрос Филиппович один пробыл недолго. У него снова появилась «боевая подруга» - племянница известного советского летчика Алексея Маресьева. Они познакомились еще в то время, когда артист жил с Олесей.

После ухода последней новая пассия ее быстро заменила. Этой женщине 57 лет, она занимается благотворительностью. По словам приятелей Киркорова, он сейчас светится от счастья и постоянно благодарит ее за внимание и заботу.

Ранее Филипп Киркоров назвал своего отца «дамским угодником».

Филипп Киркоров Музыка Громкие разводы
10 апреля 2024, 17:36
«Человек — легенда». Волочкова рассказала, что запятнать репутацию Пугачевой невозможно
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала новости о съемках фильма, посвященного певице Алле Пугачевой, и назвала примадонну великой артисткой. Своим мнением о ней танцовщица поделилась с порталом Teleprogramma.pro.

Волочкова отметила значительный вклад Пугачевой в российскую культуру. Она также высказала мнение, что документальный фильм журналистки Ксении Собчак о певице не сможет унизить ее достоинства. По мнению танцовщицы, возвращать доброе имя примадонне также не нужно.

«Ее [Пугачевой] репутацию никто не сможет запятнать. Этот человек - легенда, великий человек, и я ей очень благодарна. Она мне помогла своим именем, своим величием, поэтому, о чем вы говорите вообще? Возвращать репутацию, которую запятнать невозможно?» - заявила Волочкова.

Она добавила, что возвращать репутацию нужно не примадонне, а Собчак.

Выход ленты о жизни и карьере Пугачевой будет приурочен к 75-летию знаменитой артистки.

Ксения Собчак Фильмы Алла Пугачева Анастасия Волочкова
10 апреля 2024, 16:56
«Ни одной зацепки». Дмитрий Колдун отреагировал на версию о суициде Кунгурова
РИА «Новости»
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Певец Дмитрий Колдун заявил, что оперный певец Евгений Кунгуров не выглядел как человек, который собирается покончить жизнь самоубийством. Воспоминаниями об артисте он поделился с изданием «Московский комсомолец».

Артист рассказал, что встречался с погибшим за несколько месяцев до его трагической гибели. Тогда он не увидел в поведении Кунгурова никаких тревожных сигналов.

«Первым делом, когда прочитал новость, я стал вспоминать и анализировать, как такое могло случиться? И не нашел ни одной зацепки. <…> Мы шутили, мы обсуждали какие-то вещи, более или менее серьезные. Все было достаточно живо», - поделился Колдун.

По словам певца, Кунгуров рассказывал о своих успехах и делился новостями. Он выглядел воодушевленным и интересовался тем, что происходит вокруг.

«Он был очень талантливым, и закапывать такой талант в землю было бы неправильно, и я думаю, он это знал», - заключил певец.

Тело Кунгурова нашли 8 апреля на Зоологической улице в Пресненском районе Москвы. Знакомые сообщили, что у звезды были проблемы с психикой. Отец погибшего рассказал о его страшной болезни.

Музыка Шоу-бизнес
10 апреля 2024, 16:34
Сын Жасмин обвенчался с невестой по еврейской традиции
РИА «Новости»
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Сын певицы Жасмин Михаил 8 апреля обвенчался с девушкой по имени Ева по еврейским обычаям. Об этом артистка рассказала в интервью порталу «Леди Mail.ru».

У Михаила и Евы состоялась хупа - еврейское религиозное торжество, похожее на православное венчание. Теперь молодая пара начала готовиться к свадьбе. Ее запланировали на лето.

Жасмин рассказала, что смогла подружиться с избранницей сына. Он познакомил невесту с матерью всего через месяц после начала отношений.

«И Ева действительно оказалась чудом: скромная, воспитанная, красивая и милая. С первых минут общение у нас сложилось очень душевное», - отметила артистка.

По словам Жасмин, девушка уже начала называть ее «мама». Артистка призналась, что начала мечтать о внуках.

Также певица рассказала, что старается находить с детьми компромисс , а не ругать их за провинности. Ей важно помочь им раскрыть свои желания в полной мере.

Свадьбы Музыка Интервью Шоу-бизнес
10 апреля 2024, 14:01
Стало известно, зачем Пугачева ежемесячно отправляет в Россию полмиллиона рублей
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева, покинувшая  Россию, продолжает ежемесячно переводить на родину около 500 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» со ссылкой на окружение примадонны.

Большая часть средств расходуется на содержание и охрану усадьбы артистки в деревне Грязь в Подмосковье. На обеспечение безопасности уходит примерно 150 тысяч рублей, еще порядка 70 тысяч - на услуги садовника.

Кроме того, в непосредственной близости от поместья проживает личный водитель артистки, Игорь Польшиков, который заботится о младшем племяннике Пугачевой, мама которого скончалась в прошлом году.

«Польшиков получает на воспитание ребенка около 200 тысяч рублей в месяц», - отметил источник из окружения примадонны.

Помимо усадьбы в Подмосковье, в собственности Пугачевой остается недвижимость в столице - трехкомнатная квартира на Тверской-Ямской улице, а также апартаменты в районе Арбата. Общая стоимость этих квартир - около 300 миллионов рублей.

Знакомые певицы также заявили о ее планах вернуться в Россию летом. Артистке нужно прилететь на Родину по делам.

Россия Алла Пугачева Деньги

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