После развода Бедрос Киркоров успел сменить одну молодую возлюбленную на другую
Личная жизнь у 91-летнего Бедроса Киркорова даже после развода с супругой Людмилой, с которой он прожил в браке более 25 лет, не сбавляла обороты. У него появилась новая возлюбленная, причем младше его на пару десятков лет, сообщил сайт kp.ru.
После развода Бедрос Филиппович сошелся со своей 43-летней помощницей по имени Олеся. О ней стало известно после представления Филиппом Киркоровым на концерте в Кремлевском дворце.
«В зале мой папа, человек, который дал мне жизнь, дал мне фамилию и который сегодня в свои почти 91 со своей молодой избранницей сидит и аплодирует мне. Вот с кого надо брать пример!» - заявил певец.
Долго роман не продлился, так как влюбленные поссорились.
Бедрос Филиппович один пробыл недолго. У него снова появилась «боевая подруга» - племянница известного советского летчика Алексея Маресьева. Они познакомились еще в то время, когда артист жил с Олесей.
После ухода последней новая пассия ее быстро заменила. Этой женщине 57 лет, она занимается благотворительностью. По словам приятелей Киркорова, он сейчас светится от счастья и постоянно благодарит ее за внимание и заботу.
Ранее Филипп Киркоров назвал своего отца «дамским угодником».