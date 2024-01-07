07 января 2024, 00:38

После позора на «голой вечеринке» Киркоров нашел концертное пристанище в Дубае

РИА «Новости»
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Конец 2023 года оказался неудачным для Филиппа Киркорова. После посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой исполнителя вырезали из новогодних шоу и фильмов. Под вопросом и его российские концерты в 2024 году. Зато уже запланированы мероприятия в Дубае, сообщил сайт Woman.ru.

После «голой» вечеринки Киркоров поспешил извиниться, заявив, что зашел туда на несколько минут, а после оказался во всех СМИ. При этом костюм исполнитель подобрал исключительно по теме мероприятия. Киркоров красовался в сетчатых брюках и подобии кофты.

Видимо, второй раз певец извиняться не планирует, да и на ближайшие дни у него уже есть планы: 6 и 7 января Киркоров проведет концерты в популярном у россиян дубайском ресторане Chalet Berezka. Там исполнитель выступит сольно и в дуэте с Михаилом Шуфутинским, с которым выпустил новую песню «Жара Дубая». Как отмечает издание, все билеты уже раскуплены.

Сам Киркоров, помимо извинения по поводу участия в вечеринке Ивлеевой, высокопарно прошелся по тем, кто его не поддержал. Он заявил, что 2023 год «многое расставил на свои места» и раскрыл исполнителю глаза на некоторых людей.

Филипп Киркоров Концерты Песни Фильмы Новый год Дубай
07 января 2024, 00:29
«Шакалы». Разин накинулся на спевшего на французском «Седую ночь» Лазарева
РИА «Новости»
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Продюсер Андрей Разин обвинил в воровстве песен группы «Ласковый май» певцов Сергея Лазарева и Романа Жукова. Об этом сообщило издание News.ru.

Разин заявил, что все авторские права на песни группы принадлежат только ему, а другие артисты воруют творчество «Ласкового мая».

«Коршуны и шакалы, которые пытаются украсть творчество группы „Ласковый май“. Вот Сережа Лазарев выложил на французском „Седую ночь“, Рома Жуков и „Белые розы“. Все будет удаляться, потому что не имейте привычку воровать», - написал он в социальных сетях.

Разин отметил, что ему никто не заплатил за использование легендарных композиций.

Лазарев исполнил хит группы на французском языке, когда снялся в новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все». Это вызвало ярость у Разина. Сам певец никак пока не отреагировал на возмущенные выпады продюсера.

Ранее Филипп Киркоров обиделся на Сергея Лазарева из-за отсутствия публичной поддержки с его стороны после скандала с откровенной вечеринкой у блогера Анастасии Ивлеевой, в которой он принял участие.

Андрей Разин Песни Музыка Сергей Лазарев
06 января 2024, 22:23
«Рот открывать лучше по тексту». Бортич ответила звезде «Слова пацана» Кологривому на критику
РИА «Новости»
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Звезда фильма «Холоп» Александра Бортич ответила в социальных сетях актеру сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» Никите Кологривому на его нелестное высказывание об актерах без профессионального образования, в котором он упомянул ее имя. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

«Оказалось, что некоторым артистам рот открывать лучше только по тексту», - написала Бортич.

Актриса опубликовала Stories и пост с развернутым ответом, в котором призналась, что у нее нет профильного образования и она этим не гордится. При этом Бортич добавила, что «никогда не называла себя гениальной актрисой», а также не позволяла себе критиковать коллег и проекты, в которых она участвует.

Бортич закончила в Москве музыкальную школу и занималась в театральной студии, но в театральный институт не прошла по конкурсу. Одно время девушка работала официанткой. Ей повезло в 2014 году, когда она прошла конкурсный отбор и получила роль в психологической драме «Как меня зовут». Начиная с 2015 года актриса стала сниматься уже на постоянной основе.

Ранее Кологривый, сыгравший роль Кащея в сериале Жоры Крыжновникова, признался в подкасте «Без сменки», что до сих пор не посмотрел эту картину из-за актерской игры своих коллег.

Сериалы Фильмы Актеры Телевидение
06 января 2024, 21:56
Звезду КВН Станислава Агафонова кремировали в Москве
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Игрока, автора и художественного руководителя команд КВН Станислава Агафонова проводили в последний путь в Москве. Об этом сообщил Пятый канал.

О проведении траурной церемонии, с указанием даты и места, сообщили близкие артиста. После прощания тело Агафонова кремировали. По этой причине его родственники просили не приносить с собой венки на церемонию. Похороны прошли на севере Москвы.

Агафонов скончался на 41-м году жизни. В СМИ появилась информация, что причиной смерти артиста мог стать инфаркт миокарда. У него остались жена Анастасия Жукова и двое несовершеннолетних сыновей.

Агафонов был участником Высшей лиги КВН в составе команды «Байкал», чемпионом Высшей лиги КВН как художественный руководитель команды «Раисы», а впоследствии также худруком «Сборной Большого Московского цирка».

Смертность Актеры Телевидение Москва
06 января 2024, 21:39
«Неукротимый новатор». Умер композитор Виктор Екимовский
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Композитор, музыковед, председатель Ассоциации современной музыки Виктор Екимовский скончался в Москве. Ему было 76 лет, сообщили на сайте Союза композиторов России.

«Виктор Алексеевич Екимовский имел репутацию „неукротимого новатора“. Он - один из самых исполняемых современных композиторов и один из виднейших представителей отечественной композиторской школы, сформированной в конце XX столетия», - указали в некрологе.

Композитор написал более 90 симфонических и камерно-инструментальных произведений. Также он является автором музыки к четырем мультфильмам, в том числе культовому анимационному фильму «Потец».

Екимовский родился 12 сентября 1947 года в Москве. С шести лет он начал увлекаться музыкой. После школы поступил в Гнесинское училище, а затем окончил историко-теоретико-композиторский факультет Гнесинского института.

Также Виктор Екимовский работал секретарем Союза композиторов России, с 1996 года он возглавлял Ассоциацию современной музыки.

Музыка Москва

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