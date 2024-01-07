После позора на «голой вечеринке» Киркоров нашел концертное пристанище в Дубае

После «голой» вечеринки Киркоров поспешил извиниться, заявив, что зашел туда на несколько минут, а после оказался во всех СМИ. При этом костюм исполнитель подобрал исключительно по теме мероприятия. Киркоров красовался в сетчатых брюках и подобии кофты.

Видимо, второй раз певец извиняться не планирует, да и на ближайшие дни у него уже есть планы: 6 и 7 января Киркоров проведет концерты в популярном у россиян дубайском ресторане Chalet Berezka. Там исполнитель выступит сольно и в дуэте с Михаилом Шуфутинским, с которым выпустил новую песню «Жара Дубая». Как отмечает издание, все билеты уже раскуплены.

Сам Киркоров, помимо извинения по поводу участия в вечеринке Ивлеевой, высокопарно прошелся по тем, кто его не поддержал. Он заявил, что 2023 год «многое расставил на свои места» и раскрыл исполнителю глаза на некоторых людей.