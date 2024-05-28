28 мая 2024, 09:14

После многочисленных штрафов Noize MC смогут привлечь к уголовной ответственности

РИА «Новости»
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Рэпера Ивана Алексеева* под псевдонимом Noize MC неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение законодательства об иноагентах, и теперь ему грозит уголовная. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«Алексееву* грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК России „Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах“», - сообщил он.

Собеседник агентства напомнил, что Noize MC несколько раз в течение года привлекали к ответственности за отказ указать статус иноагента. Это может стать основанием для возбуждения уголовного дела. По санкции статьи, которую могут вменить, музыканту грозят от 300 тысяч рублей штрафа до двух лет лишения свободы.

Музыканта наказывали не только за отказ от иноагентской маркировки и отчетности, но и за клевету в адрес организатора несостоявшегося тура. Претензии к творчеству Noize MC появились задолго до февраля 2022 года. Его штрафовали за ненормативную лексику и проверяли на экстремизм.

* Признан иноагентом на территории России.

Уголовное дело Иноагенты Шоу-бизнес
28 мая 2024, 09:01
Даня Милохин задолжал налоговой «космическую» сумму
РИА «Новости»
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Блогер Даня Милохин на протяжении месяца не может закрыть долг перед налоговой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Издание с иронией отметило, что задолженность тиктокера составляет «космическую» сумму - 35 тысяч рублей. Авторы материала объяснили, что Милохин является владельцем российского ИП, которое рекламирует отечественные бренды. По словам приемного отца блогера, предпринимательскую деятельность тиктокер зарегистрировал еще до того, как стал зарабатывать на своих видео в Сети.

Милохин сейчас живет в Таиланде, но на его ИП в России все равно периодически начисляются налоги, добавили в канале. Также в издании сообщили, что весной тиктокеру в очередной раз пришла повестка из военкомата.

Ранее стала известно, какую сумму блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева задолжала налоговой. По данным РЕН ТВ , ей начислили долг в более 11 миллионов рублей.

Долги Налоги Видео Блогеры Россия
28 мая 2024, 04:03
«Подраненные подпевали». Поэт Маленко рассказал о своем отношении к Пугачевой
РИА «Новости»
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У звезды советской и российской эстрады Аллы Пугачевой много ипостасей, певица очень жестко относилась к самой себе и конкурентам, в настоящее время она сильно изменилась. Об этом в интервью aif.ru заявил поэт Влад Маленко.

Собеседник издания выделил несколько этапов жизни и творчества артистки. Победу в конкурсе «Золотой Орфей» в Болгарии в 1975 году, исполнение песен Александра Зацепина, жесткое отношение к тем исполнительницам, которые пели в той же стилистике, что и сама Пугачева.

«Все эти птицы были пугачевской рогаткой, камнями убиты или ранены, потом подраненные „подпевали“», - сказал Маленко.

При этом он высоко оценил ее чутье на великолепные слова и музыку.

«Иногда и сама сочиняла, а иногда исправляла какие-то тексты», - подчеркнул он.

Также литератор вспомнил 90-е годы, во время которых Пугачева «собрала некоторое количество людей в определенную структуру, клан».

Поэтому, по его словам, некоторые социальные группы готовы ей петь дифирамбы. Однако сегодня это уже не та певица и человек, каким она была раньше.

«Пугачева давно не Пугачева», - резюмировал Маленко.

Ранее диджей и близкая подруга Филиппа Киркорова Катя Гусева допустила , что певица Алла Пугачева теряет голос.

Песни Музыка Алла Пугачева
27 мая 2024, 20:23
Мадонна рассталась с 30-летним возлюбленным
Global Look Press
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Романтические отношения певицы Мадонны с боксером Джошем Поппером закончились. О расставании сообщила газета The Sun.

Инсайдер уточнил, что 65-летняя певица и 30-летний спортсмен практически перестали видеться во время гастрольного тура Мадонны Celebration, который закончился в мае этого года.

По его словам, Мадонна и Джош не встречались месяцами, так как у певицы был сумасшедший график.

«Все просто выдохлось», - подчеркнул собеседник The Sun.

Он отметил, что пара не ссорилась, им удалось сохранить дружеские отношения.

«На данный момент их отношения не кажутся возможными, они остыли, но остаются друзьями», - заключил он.

Ранее появились слухи о проблемах в семье гимнастки и телеведущей Ляйсан Утяшевой и комика Павла Воли. Спортсменка показала фотографию без обручального кольца, спровоцировав домыслы о разводе.

Музыка Шоу-бизнес
27 мая 2024, 18:32
Игорь Николаев задолжал налоговой 119 тысяч рублей
Global Look Press
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У певца и композитора Игоря Николаева образовался долг перед ФНС. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, на музыканте висят пять задолженностей. В общей сложности Николаеву нужно выплатить налоговой службе 119 тысяч рублей.

Журналисты уточнили, что артист зарегистрировал товарный знак - «Третье сентября». Теперь он может заниматься продажей продукции или предоставлять разные услуги. В частности, у певца появилась возможность под собственным брендом создать интернет-сервис для скачивания цифровой музыки, видеостудию или запустить телеканал.

Недавно супруга Николаева Юлия Проскурякова сообщила в соцсетях о смерти любимого питомца по кличке Зоя. Животное скончалось от онкологического заболевания.

Долги Налоги Шоу-бизнес

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