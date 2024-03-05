05 марта 2024, 13:44

«Пошло и дешево». Ходченкова шокировала подписчиков откровенным снимком

Global Look Press
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Светлана Ходченкова разместила в своем аккаунте в запрещенной соцсети провокационное фото из отпуска. Подписчиков шокировал креатив от актрисы, они даже забеспокоилась о ее душевном состоянии.

На снимке Ходченкова сидит перед зеркалом с широко расставленными ногами, демонстрируя зону бикини, прикрытую серебристым купальником.

Контент возмутил пользователей Сети, на автора посыпались гневные комментарии. В итоге актриса решила удались неуместное фото, но общественность уже не остановить - люди стали писать под другими снимками артистки.

«Час от часу не легче», «Ну все, понеслось», «Светлана, у вас все в порядке? Мы все равно вас любим», «Полное разочарование… Мораль, стыд, где вы?», «Когда вошла не в ту дверь», «Светлану взломали?», «Тяжелая ночь была, видимо», «А принца все нет…», «Пошло и дешево», - написали комментаторы.

Ранее наряд певицы Ларисы Долиной на модном показе назвали издевательством над российским флагом. Певица вышла на подиум в триколоре.

Фото Актеры
05 марта 2024, 14:08
Басков высмеял Shaman’а на концерте
Global Look Press
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На концерте в Crocus City Hall в Москве артист эстрады Николай Басков язвительно прокомментировал на сцене момент, когда после выступления певца Shaman’а к нему подошла поклонница и подарила розу. На это обратило внимание издание «Утро.ру».

На концерте в Crocus City Hall в Москве артист эстрады Николай Басков язвительно прокомментировал на сцене момент, когда после выступления певца Shaman’а к нему подошла поклонница и подарила розу. На это обратило внимание издание «Утро.ру».

На сцене концертного зала выступили Алексей Воробьев, Дима Билан, Николай Басков и Ярослав Дронов, более известный как Shaman. Выступление было приурочено к Международному женскому дню.

После того, как Shaman исполнил композицию «Ты - моя», одна из поклонниц преподнесла ему скромную розу, Басков, привыкший к огромным букетам от слушателей, не удержался от комментария.

«С одного цветочка тоже неплохо начинать» - пошутил он.

Дронов, в свою очередь, не отреагировал на колкий выпад, а поблагодарил слушательниц и поздравил их с наступающим 8 Марта, после чего покинул сцену.

Ранее на вручении премии «Золотой граммофон» в Санкт-Петербурге гостям вручили папку с компроматом на Shaman’а. Певца обвинили в неискренности и нежелании помочь российской армии.

Скандалы Концерты Николай Басков Shaman
05 марта 2024, 13:30
«На коленях еще приползут». Михайлов жестко высказался об уехавших из России артистах
РИА «Новости»
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Певец Стас Михайлов на одном из концертов, организованных накануне Международного женского дня, выразил свое недовольство в адрес артистов, которые покинули страну. Об этом сообщил портал «Утро.ру».

Когда журналисты задали звезде вопрос о недавно вышедшем альбоме Аллы Пугачевой и поинтересовались, следует ли ей в данный момент писать новые песни, Михайлов не стал сдерживаться. Он высказался резко против тех коллег, кто не только покинули пределы России, но и выразили негативное отношение к своей Родине.

«Они на коленях все еще приползут и будут стоять у России и целовать ноги», - заявил певец.

Он подчеркнул важность связи между артистом и его поклонниками, указав на то, что именно покупка билетов на концерты и поддержка зрителей делает кого-то знаменитостью.

Михайлов также осудил высказывания в адрес страны, на поддержке чьих граждан строилась карьера многих исполнителей, и назвал такое поведение неприемлемым. Он настоял на том, что артистам не следует критиковать страну, которая предоставила им возможности для превращения в звезд.

Стало известно, что наряду со многими другими артистами певец вошел в состав «Команды Путина».

Концерты Стас Михайлов
05 марта 2024, 12:44
«Девичник с Агатой». Актриса Земцова показала «голое» фото с Муцениеце
РИА «Новости»
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Актриса Агата Муцениеце 1 марта отметила свой 35-летний юбилей. На девичнике артистка и ее коллега Наталья Земцова сфотографировали себя топлес. Откровенный снимок опубликовала звезда сериала «Восьмидесятые» в своих соцсетях.

«Девичник с Агатой. Отмечаем ее днюху, сбежали ото всех», - написала Земцова.

Девушки отдыхали в спа-центре, позировали перед зеркалом, прикрыв руками грудь.

Не так давно Муцениеце рассказала об успешном похудении - ей удалось снизить вес до 54 килограммов при росте 172 сантиметра. По словам артистки, для поддержания формы она качает пресс и три раза в неделю занимается бегом.

Ранее в Сети появились слухи о романе звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого с Муцениеце. При этом жена актера отметила, что они с супругом в отличных отношениях и не в разводе.

Фото Актеры
05 марта 2024, 12:05
Стал известен баснословный гонорар Шнурова за концерт в «Лужниках»
РИА «Новости»
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В результате судебной тяжбы между лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым и организатором «АртЛайф» стало известно, какой гонорар запросил певец за отмененный концерт в «Лужниках». Об этом сообщила «Народная служба новостей».

Выступление артиста должно было состояться 16 сентября 2023 года. Шнурову даже выплатили вперед половину гонорара. Из-за него и началась тяжба: рокер отказался возвращать деньги за отменившийся концерт.

Именно это позволило узнать конкретную сумму гонорара, запрошенного Шнуровым - более миллиона долларов. Обычно шоумены тщательно скрывают такие данные.

При этом одна сторона требует возврата аванса за отмененное мероприятие, а другая - выплаты второй части гонорара в качестве компенсации за упущенную выгоду. Сумма претензий достигает 90 миллионов рублей.

В декабре группа «Ленинград» выпустила ироничную песню о «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Трек получил название «Тюль», соответствующее нарядам участников нашумевшего мероприятия.

Рубль Концерты Деньги

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