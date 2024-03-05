«Пошло и дешево». Ходченкова шокировала подписчиков откровенным снимком

На снимке Ходченкова сидит перед зеркалом с широко расставленными ногами, демонстрируя зону бикини, прикрытую серебристым купальником.

Контент возмутил пользователей Сети, на автора посыпались гневные комментарии. В итоге актриса решила удались неуместное фото, но общественность уже не остановить - люди стали писать под другими снимками артистки.

«Час от часу не легче», «Ну все, понеслось», «Светлана, у вас все в порядке? Мы все равно вас любим», «Полное разочарование… Мораль, стыд, где вы?», «Когда вошла не в ту дверь», «Светлану взломали?», «Тяжелая ночь была, видимо», «А принца все нет…», «Пошло и дешево», - написали комментаторы.

Ранее наряд певицы Ларисы Долиной на модном показе назвали издевательством над российским флагом. Певица вышла на подиум в триколоре.