«Посещает правильные мероприятия». Успенская спокойно отреагировала на иск Киркорова

Она отметила, что следит за сообщениями Замоскворецкого суда, в который Киркоров направил иск к артистке о защите достоинства.

«Я этого не видела. <…> Я подписана на это материал, и мне бы на электронную почту пришло извещение о том, что произошли какие-то изменения», - указала адвокат.

По ее словам, суд с 15 декабря оставил требование Киркорова без движения «в связи с неграмотностью поданного иска». Юрист добавила, что ее клиентка спокойно относится к ситуации. Иск Киркорова вызвал у Успенской некоторое недоумение, но лишь на короткое время, рассказала адвокат.

«Она считает, что ведет правильный образ жизни, посещает правильные мероприятия, ведет себя как порядочная женщина, у которой есть и честь, и достоинство, и деловая репутация», - заключила Селина.

Ранее Киркоров обвинил артистку в том, что она своими заявлениями попыталась опорочить его честь и достоинство. Певец потребовал взыскать с Успенской 10 миллионов рублей. Адвокат Александр Добровинский 25 января объявил, что суд принял иск и назначил первую беседу.