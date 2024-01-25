25 января 2024, 16:41

«Посещает правильные мероприятия». Успенская спокойно отреагировала на иск Киркорова

РИА «Новости»
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Замоскворецкий суд не присылал певице Любови Успенской никаких уведомлений о рассмотрении иска исполнителя Филиппа Киркорова. Об этом «360» заявила адвокат артистки Елена Сенина.

Она отметила, что следит за сообщениями Замоскворецкого суда, в который Киркоров направил иск к артистке о защите достоинства.

«Я этого не видела. <…> Я подписана на это материал, и мне бы на электронную почту пришло извещение о том, что произошли какие-то изменения», - указала адвокат.

По ее словам, суд с 15 декабря оставил требование Киркорова без движения «в связи с неграмотностью поданного иска». Юрист добавила, что ее клиентка спокойно относится к ситуации. Иск Киркорова вызвал у Успенской некоторое недоумение, но лишь на короткое время, рассказала адвокат.

«Она считает, что ведет правильный образ жизни, посещает правильные мероприятия, ведет себя как порядочная женщина, у которой есть и честь, и достоинство, и деловая репутация», - заключила Селина.

Ранее Киркоров обвинил артистку в том, что она своими заявлениями попыталась опорочить его честь и достоинство. Певец потребовал взыскать с Успенской 10 миллионов рублей. Адвокат Александр Добровинский 25 января объявил, что суд принял иск и назначил первую беседу.

Суд Адвокаты Филипп Киркоров Любовь Успенская
25 января 2024, 15:58
«Для всех, кто переживал». Суд назначил первую беседу по иску Киркорова к Успенской
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Замоскворецкий суд назначил первую беседу по иску певца Филиппа Киркорова к артистке Любови Успенской на 11 марта. Об этом «360» заявил адвокат Александр Добровинский.

Он рассказал, что суд принял иск Киркорова, в котором тот заявил об оскорбительных словах Успенской. Артист обратился в суд с просьбой обязать певицу опровергнуть все заявления, которыми она пыталась опорочить его честь и достоинство.

«Для всех, кто переживал, что иск Филиппа Киркорова к Любови Успенской был оставлен без движения перед Новым годом, сообщаю: иск принят Замоскворецким судом», - отметил Добровинский.

Юрист добавил, что представители Киркорова попросили суд также взыскать с артистки 12 миллионов рублей в качестве моральной компенсации и понесенных расходов.

«В иске мы просим суд <…> взыскать моральную компенсацию в размере 10 миллионов рублей, плюс оплатить понесенные расходы, которые составляют еще около двух миллионов рублей», - подчеркнул адвокат.

Ранее Добровинский назвал странными и оскорбительными слова Успенской о якобы женоненавистничестве Киркорова. По его словам, юристы подготовили список фраз певицы, которые порочат знаменитого артиста.

Суд Адвокаты Филипп Киркоров Любовь Успенская
25 января 2024, 12:10
Участников группы «Би-2» задержали после концерта в Таиланде
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Участников рок-группы «Би-2» задержали в Таиланде после концерта, который провели без разрешения на работу. Заседание суда пройдет 26 января, сообщил источник РИА «Новости» в управлении полиции Пхукета.

Ближайшие концерты музыкантов в Паттайе и Пхукете планировали провести 22 и 24 января. Собеседник агентства заявил, что семерых участников группы задержали после последнего выступления. Они переночевали в камере временного содержания районного отделения полиции, а потом вышли на свободу. Заседание суда пройдет 26 января.

«Задержание было проведено туристической полицией во время рейда по проверке документов после концерта, состоявшегося в среду. У музыкантов не было обязательных для концертных выступлений в Таиланде официальных разрешений на работу», - сказал полицейский.

В России солиста «Би-2» Леву (Егора Бортника*) признали иноагентом, а саму группу внесли в неофициальный стоп-лист радиостанций и предложили запретить въезд в страну. Музыканты гастролировали за рубежом, в том числе в Турции, Канаде, Казахстане, Польше, Великобритании, Латвии и других странах.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Музыка Таиланд Иноагенты
25 января 2024, 02:02
«Мне никто не мешает». Лолита впервые объяснилась перед поклонниками на фоне бойкота
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская, чьи концерты начали массово отменять после появления звезды на «голой» вечеринке, решила посвятить себя семье на фоне внезапного отпуска. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

«Бог всегда дает именно то испытание, которое нужно тебе в это время. Мне нужен был отдых, и я это понимаю. Мне нужно было больше заняться семьей», - сказала артистка.

Также певица пообещала не терять связь с поклонниками. Она отметила, что будет регулярно рассказывать о своей жизни в социальных сетях.

«Поскольку из моей жизни ушли концерты, и я не могу взять на себя эту функцию, то мне никто не мешает поддерживать эмоционально вас и обновлять себя на этой странице», - сказала певица.

Ранее Лолита отреагировала на упреки в свой адрес из-за публикации, датированной 2019 годом, в которой она поздравила президента Украины Владимира Зеленского с вступлением в новую должность. По ее словам, интерес к посту стал результатом работы украинской стороны.

Семья Концерты Лолита Милявская
24 января 2024, 16:04
Уехал «пережидать бурю». Киркоров после «голой» вечеринки снял стресс на концерте Мадонны в США
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Народный артист России Филипп Киркоров уехал за границу, чтобы «переждать бурю» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Как певец снимает стресс — рассказала Екатерина Малашенко в стриме «360».

Накануне Киркорова заметили на концерте Мадонны в Соединенных Штатах. Певец появился около Madison Square Garden, где проходило шоу. В то же время в СМИ появились материалы с заголовками, что после «голой» вечеринки Киркоров отправился переживать и пережидать за океан.

По социальным сетям разлетелись фото с певцом, на которых видна площадка, где выступала Мадонна. Кадры сделали перед концертом. В руках у короля российской поп-сцены запечатлели пакеты с мерчем Мадонны.

В начале января Киркоров выступил в Chalet Berezka в Дубае. В то же время там проходил фестиваль «Жара Fest». Народного артиста России на мероприятие не пригласили.

США Филипп Киркоров Концерты

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