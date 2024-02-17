17 февраля 2024, 22:00

Портниха Пугачевой рассказала, когда певица вернется в Россию

РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева обязательно вернется в Россию, когда подрастут ее дети. Об этом портниха исполнительницы Любовь Аксенова сообщила в беседе с «Московским комсомольцем».

По словам Аксеновой, она прекрасно понимает причину, по которой Пугачева не хочет раскрывать свое нынешнее место жительства. Певица устала от постоянного внимания общественности, к тому же она всегда не любила лишний шумих вокруг своей персоны.

Пугачевой пришлось переехать из России исключительно из-за Максима Галкина* и их общих детей. Если бы не они, звезда поступила по-другому. Аксенова выразила уверенность, что в будущем Пугачева снова будет жить в России.

«Детки к тому времени подрастут. Алла всегда любила Россию. <…> Поэтому она обязательно вернется», − резюмировала она.

Режиссер Никита Михалков ранее заявил, что Пугачева никогда не сможет вернуть прежний статус в России. По его мнению, россияне поменяли свое отношение к Примадонне после ее отъезда за рубеж.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Россия Алла Пугачева Максим Галкин
17 февраля 2024, 22:27
Звезда «Слова пацана» Кологривый заявил о желании «проверить интеллект» Путина
РИА «Новости»
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Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый рассказал о желании лично поговорить с президентом России Владимиром Путиным. Об этом актер рассказал в интервью News.ru.

«Хотел бы лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то, а хотел бы лично столкнуться», - сказал он.

По словам актера, он не видит для Путина конкурентов в этом аспекте. Кологривый также добавил, что второй человек, с которым он бы хотел лично встретиться, это американский миллиардер Илон Маск.

Ранее стало известно, что роль основателя и многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского досталась Никите Кологривому. Свое согласие звезда сериала «Слово пацан» дал на встрече с лидером партии Леонидом Слуцким. Политик подтвердил, что партия принимает в проекте непосредственное участие.

Режиссером биографического фильма об известном политике стал Александр Баранов. Он рассказал, что сценарий и рабочее название картины «Жириновский. Взлет» уже есть.

Сериалы Владимир Путин Актеры Владимир Жириновский
17 февраля 2024, 20:44
Никита Кологривый согласился сыграть роль Жириновского
РИА «Новости»
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Роль основателя и многолетнего лидера ЛДПР Владимира Жириновского сыграет прославившийся после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Никита Кологривый. Свое согласие он дал на встрече с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщил News.ru.

В ходе общения с политиком актер заявил, что зрители пока не увидели его в образе Владимира Жириновского, но уже в ближайшее время все изменят свою точку зрения.

«Не только сыграю, но сделаю это лучше любого артиста в этой стране. Я докажу вам это и покажу», - пообещал Кологривый.

Режиссером биографического фильма об известном политике стал Александр Баранов. В начале февраля он сообщал, что сценарий и рабочее название картины «Жириновский. Взлет» уже есть. Не хватало только исполнителя главной роли.

Баранов пояснил, что в образе Жириновского должен предстать человек, который способен передать всю харизму и экспрессию политика. Он пояснил, что при подражании роль станет пародией, чего ему очень не хочется.

Оценивая кандидатуру Кологривого, режиссер заявил, что окончательное решение примет после кастинга. Он добавил, что внешнее сходство актера и молодого политика есть, но этого недостаточно.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подтвердил работу над картиной и сообщил, что партия принимает в проекте непосредственное участие, отдавая дань уважения своему бывшему лидеру.

Кино Актеры Леонид Слуцкий Владимир Жириновский ЛДПР
17 февраля 2024, 19:24
Стало известно о тревожном состоянии Панкратова-Черного
РИА «Новости»
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У известного актера Александра Панкратова-Черного усугубились проблемы с легкими после перелома шести ребер. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, при нагрузке у артиста синеет кожа, из-за сильной одышки он не может лежать.

Также у Панкратова-Черного в ходе компьютерной томографии обнаружили доброкачественную опухоль печени и признаки хронического холецистита.

При этом сам актер сообщил, что успешно восстанавливается после полученных травм и не переживает из-за отмены концертов.

В начале недели стало известно, что Панкратов-Черный случайно упал и сломал себе ребра. Он отмечал в социальной сети, что намерен восстановиться к 1 марта и дать спектакль в Казахстане.

В ряде СМИ появлялись сообщения об инфаркте у актера, однако его супруга Юлия Монахова в беседе с «360» их опровергла.

Концерты Актеры
17 февраля 2024, 11:48
Выход в свет. Снигирь, Толкалина и Дубцова побывали на премьере «Престижа»
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Премьера детективного сериала «Престиж» режиссера Сергея Сенцова состоялось в особняке Смирнова в Москве. На мероприятии присутствовали звезды российского кино, участвовавшие в проекте, в том числе Юлия Снигирь, Любовь Толкалина, а также певица Ирина Дубцова. Об этом сообщил РБК.

Среди гостей оказались Анна Банщикова, Марк Богатырев, Татьяна Столяр, Ксения Дукалис и другие известные артисты.

События в «Престиже» разворачиваются в одноименном элитном поселке. Убийство няни в семье Филимоновых нарушает спокойную жизнь местных жителей. Каждый из них начинает видеть преступника в своем соседе. Расследованием гибели женщины занимается Елизавета Егоровна (Розанова).

Ранее в День влюбленных в России состоялась премьера фильма «Лед-3» с Александром Петровым и Марией Ароновой в главных ролях.

Сериалы Премьеры Москва

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