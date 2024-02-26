Порномодель-христианка посоветовала женатым мужчинам держаться подальше от ее профиля

Как заявила Мари, ее работа побуждает мужчин уделять меньше внимания своим женам.

«В моем первом браке мы не занимались сексом семь лет, но он смотрел порно. Это вызывало много проблем, потому что он смотрел на других, вместо того чтобы быть в постели со мной», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что американская порномодель Ребекка Блю с платформы OnlyFans придумала необычный бизнес. Она начала продавать поклонникам слюну, ушную серу и обрезанные ногти и сумела на этом разбогатеть.

Среди других товаров порномодели: грязное нижнее белье, леггинсы после тренировки, содержимое мусорного ведра и даже использованная маточная спираль.