26 февраля 2024, 04:04

Порномодель-христианка посоветовала женатым мужчинам держаться подальше от ее профиля

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Американская порномодель Нита Мари, которая причисляет себя к христианкам, назвала грехом для женатых мужчин смотреть ее видео и фото. Об этом работница секс-индустрии рассказала Daily Star.

Как заявила Мари, ее работа побуждает мужчин уделять меньше внимания своим женам.

«В моем первом браке мы не занимались сексом семь лет, но он смотрел порно. Это вызывало много проблем, потому что он смотрел на других, вместо того чтобы быть в постели со мной», - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что американская порномодель Ребекка Блю с платформы OnlyFans придумала необычный бизнес. Она начала продавать поклонникам слюну, ушную серу и обрезанные ногти и сумела на этом разбогатеть.

Среди других товаров порномодели: грязное нижнее белье, леггинсы после тренировки, содержимое мусорного ведра и даже использованная маточная спираль.

Мужчины Секс
26 февраля 2024, 00:01
«Какого черта». Арбениной приказали молчать об отмене ее концертов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина назвала отмену своих концертов во Владивостоке и Южно-Сахалинске беззаконием. Об этом сообщил РБК.

Артистка заявила, что ей приказали молчать насчет срыва мероприятий, запланированных на 25 и 27 февраля на Дальнем Востоке. Один из концертов в последнюю минуту заменили на фестиваль «чир-спорт», поделилась певица. По ее словам, речь идет о черлидершах, выступающих перед баскетбольными матчами.

«Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала», - подчеркнула Арбенина.

Компания по распространению билетов сообщила, что организатор концертов объявил об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Зрителей оповестили об этом через смс-сообщения. Поклонникам группы автоматически вернут деньги на карты.

Муниципальный центр управления ранее сообщил, что Арбенина официально не является иностранным агентом. Деятельность ее группы не запрещена, а репертуар соответствует цензуре.

Концерты Владивосток Дальний Восток
25 февраля 2024, 23:47
Киркоров «сам себя отменил» после «голой» вечеринки Ивлеевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Его слова привел журнал Starhit.

Во время творческого перерыва певец «перезагрузился» и много размышлял о скандале и собственных ценностях. Киркоров отметил, что сейчас у него что-то получается, а что-то не очень. Но главное заключается в том, чтобы «двери и окна могли открываться, а не закрываться».

«И главное окно - это сердце, глаза - зеркало души, вот, что должно быть всегда нараспашку», - подчеркнул исполнитель.

Ранее стало известно, что Киркоров попал под санкции Австралии. Вместе с ним в перечень ограничений включили артистов Николая Баскова, Олега Газманова и Николая Расторгуева.

Экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин заявил, что Киркоров украл его сценический образ. Артист заявил, что собирается обратиться в суд с иском против народного артиста России.

Филипп Киркоров Россия Музыка
25 февраля 2024, 21:42
«Видите, что творится?» Жена Бари Алибасова раскрыла подробности госпитализации мужа
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Жена создателя группы «На-На», композитора Бари Алибасова раскрыла подробности госпитализации музыканта. Слова Елены Калининой передал Telegram-канал Shot.

Калинина отметила, что утром мужу стало плохо и она решила сразу позвать медиков для перестраховки.

«Давление чуть-чуть поднялось и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой? Поэтому мы перестраховались. Он на беговой дорожке еще утром бегал. В прошлом году коронавирус был, зачем допускать до тяжелых состояний?» - сказала Калинина.

Как отметили журналисты Telegram-канала, солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал им другую информацию. По его данным, Алибасов находится в реанимации.

До этого появилась информация, что артиста экстренно положили в московскую больницу из-за инсульта. По данным СМИ, в момент госпитализации он находился в состоянии оглушения.

Больницы Погода Бари Алибасов
25 февраля 2024, 17:11
«Он весь как под копирку». Актер Вахрушев — об артхаусе
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Артхаусное кино является предсказуемым и однотипным, а также не несет в себе «коммерческий вайб». Любой продюсер может заранее назвать победителей Каннского фестиваля, но никому не удастся заранее точно спрогнозировать кассовость кинокартин. Об этом заявил российский актер Данила Вахрушев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Артхаус нужно забыть По его мнению, артхаус давно перестал быть чем-то «крутым» и про это направление стоит начать забывать, чтобы уделить внимание другим жанрам.

«Слово об артхаусе. Я считаю, что нужно вообще забыть про эту [вещь]», - резко высказался артист.

Актер также раскритиковал режиссеров, которые «для понта» до сих пор используют пленку при съемке. Он напомнил, что все эффекты прекрасно накладываются с помощью специальных программ, доступных даже в телефоне.

«Я не знаю, в чем понт. Я могу научно доказать, что любой эффект можно наложить на телефоне, это только вопрос времени», - указал Вахрушев.

Нет коммерческого вайба Артист добавил, что режиссеры, снимающие артхаусные ленты, зачастую не стремятся заинтересовать зрителя и думают только о наградах на конкурсах.

«„Ни один продюсер не скажет: „Вот этот фильм точно заработает много денег“. Но я уверен, что практически любой продюсер может сказать: „Вот этот фильм выиграет в Каннах“», - отметил Вахрушев.

Актер подверг критике артхаусных режиссеров и за одинаковую атмосферу, переходящую из фильма в фильм.

«Весь этот артхаус, он весь как под копирку вечно. Если честно, мне это не нравится. Я считаю, что в любое кино надо нести какой-то коммерческий вайб, нужно думать об этом», - заключил он.

Ранее Вахрушев прокомментировал высказывания Никиты Кологривого. Артист признался в интервью , что перестал уважать звезду сериала «Слово пацана» из-за его скандальных заявлений.

Кино Режиссер Фильмы Интервью Актеры

Новости по теме