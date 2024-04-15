15 апреля 2024, 05:13

Популярный телеведущий умер накануне своего 45-летия

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Популярный австралийский репортера и телеведущий Нейтан Темплтон скончался во время прогулки с собакой. В начале мая ему должно было исполниться 45 лет, сообщило издание Daily Mail.

Тело журналиста нашли в парке пригорода Джелонга. Он лежал на пешеходной дорожке возле реки Барвон. В полиции заявили, что пока смерть репортера не рассматривается как криминальная. Отчет для коронера уже готовят. Также появилась информация, что ранее у Темплтона были некоторые проблемы со здоровьем.

У журналиста остались жена и двое детей. Несколько дней назад он опубликовал в соцсетях фотографии, на которым он вместе с сыновьями ел шоколадные яйца. Коллеги Темплтона выразили глубокие соболезнования его семье и друзьям.

«Нейтан был уважаемым журналистом, чья страсть к рассказыванию историй была очевидна на протяжении всех его лет, когда он вел репортажи для Sunrise, 7News и нескольких Олимпийских игр», - заявил управляющий директор Седьмого канала по спорту Льюис Мартин.

Темплтон изучал журналистику в Университете Дикин в Джилонге, где получил степень бакалавра в области коммуникаций. До прихода на Седьмой канал он был спортивным репортером в Ten News Melbourne, а также работал в футбольном клубе «Джилонг» наземным диктором домашних матчей на стадионе GMHBA.

Смертность Австралия Собаки Телевидение
15 апреля 2024, 04:37
«Хочу еще погулять». Кологривый рассказал о своих интрижках и изменах
РИА «Новости»
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Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый признался, что не был готов к браку, поэтому изменял жене и даже закрутил роман с бывшей супругой Павла Прилучного — Агатой Муцениеце. Подробностями своей личной жизни он поделился с блогером Лаурой Джугелии на ее авторском YouTube-канале FameTime TV.

«Я боялся признаться, что я хочу еще погулять, еще повстречаться. Я внутренне хотел свободы, а внешне делал из себя роль приличного мужа. Да, с моей стороны были измены всяческие», - сказал он.

Если говорить о романе с Муцениеце, то он продлился недолго. По словам актера, «как был, так и сплыл». Кологривый считает, что такое возможно, когда артисты играют пары в кино. В некоторой степени это помогает им вжиться в роль.

Актер также отметил, что рассказал супруге о своих изменах. Сейчас они вместе не живут, но еще не развелись. Кологривый уверен, что станет прекрасным мужем, но где-то в 50 лет. Пока же он морально не готов хранить верность, не нагулялся.

Ранее народный артист России Евгений Князев поддержал Кологривого в том, что актеры должны получать высшее образование.

Звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый признался, что не был готов к браку, поэтому изменял жене и даже закрутил роман с бывшей супругой Павла Прилучного - Агатой Муцениеце. Подробностями своей личной жизни он поделился с блогером Лаурой Джугелии на ее авторском YouTube-канале FameTime TV.

Кино Блогеры Брак Актеры
15 апреля 2024, 02:42
«Я этого не заслужил». Шуфутинский рассказал о скандале с семьей сына
РИА «Новости»
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Шансонье Михаил Шуфутинский живет со Светланой Юразовой, которая моложе его на 30 лет. Этот союз не приняла семья младшего сына исполнителя, особенно его жена Брэнди, рассказал певец в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

«Я подошел к Брэнди и попросил у нее разрешения представить ей Свету. Она отказалась. С тех пор мы не разговариваем», - отметил он.

Несмотря на разлад, сын и его супруга не отказываются от денежной помощи Шуфутинского. Сейчас они живут в его доме в Филадельфии.

«Мы со Светой бывали на строительстве дома. Брэнди могла пройти мимо и даже не поздороваться, хотя с ней были мои внуки. Я в ее сторону тоже не смотрел», - отметил шансонье.

По словам Шуфутинского, он сам достроили этот дом и сейчас в нем «живут Антон, Брэнди и их семья». Исполнитель шансона заверил, что не будет приезжать в гости к сыну.

«Они не имеют права так ко мне относиться. Я этого не заслужил», - резюмировал он.

Ранее стало известно, что Михаил Шуфутинский похудел на 30 килограммов, чтобы начать соответствовать своей жене.

Скандалы Песни Музыка Телевидение
15 апреля 2024, 00:33
«Я плачу». Пугачева выпустила новую песню в преддверии юбилея
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева выпустила новую песню под названием «Я плачу» в преддверии своего 75-летия. Релиз опубликовали на платформах «ЯндексМузыка» и «ВКонтакте».

«Неверно было менять значенье сказанных слов, я не могу предсказать само желание богов. Твоя любовь - шипы и розы, моя любовь - и смех, и слезы, сон в ветреную ночь», - спела она.

День рождения артистка отметит 15 апреля. Сама композиция была записана пять лет назад с 50-летнему юбилею Леонида Агутина, который выступил автором и слов, и музыки. В 2018 году Пугачева не смогла с ней выступить на концерте из-за болезни.

Концертный директор артистки Елена Чупракова сообщила в соцсети, что 15 апреля выйдет еще один трек певицы.

Ранее в Сети опубликовали советский клип Пугачевой на песню «Белая панама» , который в 1986 году вырезали из новогоднего эфира. Он считался утерянным.

Свой юбилей артистка планирует отметить на Кипре , устроив банкет на 160 человек. Кроме того, как сообщили журналисты, Пугачева якобы решила выступить в Израиле и провести гастрольный тур по Европе.

Песни Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
14 апреля 2024, 23:36
Лепс выбил телефон из рук упрямой фанатки
РИА «Новости»
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Певец Григорий Лепс на концерте выбил телефон из рук фанатки, которая не выполнила его просьбу. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Конфликт со зрительницей произошел 13 апреля в Костроме, куда Лепс приехал с концертом. Во время исполнения песни «Я стану водопадом» артист встал у края сцены. После этого фанатки, сидевшие в первых рядах, достали телефоны и начали его снимать.

Когда Лепс попросил убрать гаджеты, многие перестали снимать, однако одна из поклонниц продолжала записывать видео. Певец обратился к фанатке и повторил просьбу убрать телефон, но она только придвинула гаджет к нему.

Тогда артист ударил по смартфону и тот отлетел на пол. По словам зрителей, что телефон девушки не сломался. После концерта она хвасталась, что смогла вывести Лепса из себя.

Ранее Лепс добился через суд частичной компенсации за сорванные сроки по поставкам закуски в размере 18 тысяч рублей.

Гаджеты Концерты Песни

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