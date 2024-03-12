«Попрощался с волосами». Shaman выступил в парике

По его мнению, решение певца надеть парик было обусловлено не стремлением привлечь дополнительное внимание, а возникшими проблемами с волосами после неоднократного осветления. Бритвин напомнил, что Shaman известен своими экспериментами с внешностью: от классических стрижек до каре и даже дредов, которые, как известно, могут навредить здоровью волос.

«Скорее всего, со своими волосами Ярослав уже попрощался», - заявил Бритвин.

Он предположил, что после расплетения дредов волосы артиста оказались в плачевном состоянии, что и заставило его прибегнуть к использованию парика. Стилист предположил, что в ближайшее время поклонники могут увидеть певца с новым имиджем и короткой прической, отметив, что постоянное осветление и наличие дредов неизбежно негативно сказываются на здоровье волос.

Ранее Shaman научил актрису Орнеллу Мути целоваться по-русски. Артист познакомился с итальянской актрисой на Всемирном фестивале молодежи.