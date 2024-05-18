18 мая 2024, 12:58

Поправившаяся Кудрявцева пожелала стройным «гореть в аду»

РИА «Новости»
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Телеведущая Лера Кудрявцева поправилась на три килограмма. В своем Telegram-канале она в шутливой форме резко высказалась о стройных людях.

Кудрявцева пояснила, что во время майских праздников отдыхала в Италии с подругой Катериной Гордон и дочкой Марией. Во время путешествия телеведущая не отказывала себе в блюдах местной кухни. Однако гастрономическое удовольствие обернулось для нее тремя лишними килограммами.

«Если не знаете, как нажрать три килограмма за три дня, обращайтесь - выдам все пароли», - предложила поклонникам Кудрявцева в своем блоге.

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева резко отреагировала на критику подписчиков, обвинивших ее в излишнем редактировании фотографии ее дочери Марии. Многие не заметили, что на снимке нарисованная картина.

Диеты Лера Кудрявцева Шоу-бизнес
18 мая 2024, 13:28
«Будет безумие». Критик — о судьбе вырезанной из эфиров Королевой
РИА «Новости»
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Певица Наталья Королева переживает карьерный кризис, который может перерасти в безумие. Таким мнением поделился с News.ru музыкальный критик Илья Легостаев.

По его словам, маловероятно, что Королеву ждут вражда и нападки со стороны промоутеров и других людей, так как она известная певица с многомиллионной публикой.

«Возможно, будет безумие. Но я надеюсь на то, что это будет такая небольшая темная полоса в карьере Натальи», - сказал критик.

Он отметил, что прогнозировать ситуацию в отношении Королевой сейчас сложно, так как исход может быть непредсказуемым.

Легостаев добавил, что певицу могли убрать из телеэфиров по требованию продюсеров, которые «живут в своем мире».

На днях певица Наталья Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) отправились на отдых в санаторий в Минводах. Там артисты планируют поправить здоровье с помощью лечебных ванн и грязевых процедур.

Концерты Телевидение Шоу-бизнес
18 мая 2024, 11:29
Глюк’oZу обвинили в неуплате налогов
РИА «Новости»
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Певица Наталья Чистяковая-Ионова, известная как Глюк’oZa, пополнила список звездных должников ФНС. Артистке грозит блокировка ее счетов, сообщил Telegram-канал Shot.

Певица Наталья Чистяковая-Ионова, известная как Глюк’oZa, пополнила список звездных должников ФНС. Артистке грозит блокировка ее счетов, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, Глюк’oZa задолжала налоговой 1,2 миллиона рублей. Приставы направили певице уведомление с предупреждением о блокировке счетов и запретом на выезд за границу в случае неуплаты долга.

Журналисты уточнили, что артистка сейчас отдыхает в Италии.

Недавно продюсер Сергей Лавров рассказал о заработках певицы Глюк’oZы. По его словам исполнительнице платят за корпоратив около двух-трех миллионов рублей. При этом для певицы в первую очередь важно быть на сцене, чувствовать себя востребованным артистом, считает продюсер.

Налоги Шоу-бизнес
18 мая 2024, 11:06
Солисту Little Big заблокировали российские счета из-за долгов
Global Look Press
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Приставы заблокировали российские счета солиста группы Little Big Ильи Прусикина*. Причина ограничений кроется в задолженности перед ФНС, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, артист, сбежавший из РФ с началом СВО, накопил долгов перед налоговой на 182 тысячи рублей.

Журналисты уточнили, что певец избавился от бизнеса в России. Компании ООО «Давай Лайма» и ООО «Литтл Биг», учредителем которых был Прусикин*, ликвидированы.

«Его единственной связью с Россией осталась ИП и долг перед ФНС - 182 913 рублей», - написали авторы публикации.

Сейчас артист с супругой Софьей Таюрской проживают в Соединенных Штатах. Пара ждет ребенка. О грядущем пополнении в семье супруги сообщили в соцсетях , показав фото округлившегося живота Таюрской.

* Признан в РФ иностранным агентом

Налоги Шоу-бизнес
18 мая 2024, 10:46
Подольская поделилась фото с Владимиром Пресняковым
Global Look Press
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Певица Наталья Подольская и ее супруг Владимир Пресняков посетили премию телеканала RU TV. В своем Instagram* артистка поделилась с подписчиками фото с праздничного мероприятия.

«В Москве состоялось красивое, веселое, уютное препати премии RU TV. Была рада увидеть и обнять своих друзей и коллег, было так тепло», - написала она.

Артистка позировала в красной асимметричной блузе Jacquemus и такого же оттенка длинной юбке из кожи. Образ она дополнила красными босоножками на низком каблуке, золотыми серьгами и сумочкой от Jacquemus. Пресняков был одет в элегантный черный костюм.

Фанаты в комментариях под постом одарили пару комплиментами, отметив красоту супругов. Также поклонники подчеркнули, что Подольская в последнее время «расцвела».

На днях певец и композитор Владимир Пресняков сообщил о большом желании выступить на рок-фестивале «Нашествие». Однако исполнить задуманное может помешать техническая составляющая.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Концерты Шоу-бизнес

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