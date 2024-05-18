Поправившаяся Кудрявцева пожелала стройным «гореть в аду»

Кудрявцева пояснила, что во время майских праздников отдыхала в Италии с подругой Катериной Гордон и дочкой Марией. Во время путешествия телеведущая не отказывала себе в блюдах местной кухни. Однако гастрономическое удовольствие обернулось для нее тремя лишними килограммами.

«Если не знаете, как нажрать три килограмма за три дня, обращайтесь - выдам все пароли», - предложила поклонникам Кудрявцева в своем блоге.

Недавно телеведущая Лера Кудрявцева резко отреагировала на критику подписчиков, обвинивших ее в излишнем редактировании фотографии ее дочери Марии. Многие не заметили, что на снимке нарисованная картина.