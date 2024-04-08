08 апреля 2024, 12:31

Поплавская возмутилась из-за возвращения Урганта на экраны

Global Look Press
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Актриса Яна Поплавская посетовала на возвращение телеведущего Ивана Урганта на экран в главной роли в фильме режиссера Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Свое возмущение она выразила в Telegram-канале.

«Пятая колонна продолжает возвращать своих „кумиров“ на ТВ и в кино. Киркоров, Ревва, Шепелев, Светлаков… Настал черед и Вани Урганта, при первых выстрелах сбежавшего в Израиль. Два года „незаменимого“, который уехал в „длительный отпуск“, тянули за уши, пытаясь пристроить хоть куда-то», - написала она.

Фильм пока еще не получил прокатное удостоверения для трансляции в кинотеатрах. Поплавская в связи с этим напомнила слова депутата Госдумы Николая Бурляева, выразившего надежду, что Минкульт не выдаст необходимые для широкого показа документы. По его мнению, государство не должно поддерживать картины «стыдливых деятелей искусства».

Ранее актер Сергей Светлаков признался, что ему не хватает Урганта на телевидении. Он добавил, что начинающим специалистам есть чему поучиться у шоумена.

Кино Фильмы Актеры Иван Ургант Телевидение
08 апреля 2024, 12:38
«Смертельно опасная диета». Модель рассказала, как похудела Пугачева
Global Look Press
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Звезда ток-шоу Анна Калашникова сообщила, что певица Алла Пугачева похудела с помощью опасного метода — специального препарата для диабетиков. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

Пугачева, которая заметно сбросила вес в последнее время, не скрывает, что пользовалась этим методом. Она начала принимать препарат, переехав в Израиль.

«Мне в Израиле прописали таблетки от диабета. Я начала их принимать и сдулась!» - признавалась примадонна.

Это подтвердила и Калашникова. Она отметила, что с помощью этих лекарств стали худеть многие звезды шоу-бизнеса. Среди них, например, Дана Борисова и ее 16-летняя дочь. Однако модель назвала такой метод крайне небезопасным.

«Алла Борисовна похудела на препарате для диабетиков. Для нее, как для диабетика, он не опасен. А вот многие не страдающие диабетом знаменитости уничтожают свое здоровье этими уколами. <…> Это смертельно опасная диета!» - поделилась Калашникова.

По словам модели, принимающим препарат грозят страшные побочные эффекты - проблемы с пищеварением, последующий резкий набор веса и даже онкология. Сама Калашникова порекомендовала для сброса веса проверенные методы - правильное питание и спорт.

Недавно модель тайно вышла замуж. Чтобы не показывать снимки супруга с церемонии бракосочетания, вместо него она сфотографировалась со своим водителем.

Звезда ток-шоу Анна Калашникова сообщила, что певица Алла Пугачева похудела с помощью опасного метода - специального препарата для диабетиков. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

Модели Питание Алла Пугачева Диеты
08 апреля 2024, 12:06
Киркоров довел Тимати до слез на съемках шоу
Global Look Press
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Исполнитель Филипп Киркоров перепел популярный трек группы «Руки Вверх!» под названием «Алешка». Выступление так тронуло рэпера Тимати, что он не смог сдержать слез. Это произошло на съемках телешоу «Звезды».

Во время своего выступления Киркоров остроумно заметил, что лидер «Руки Вверх!» Сергей Жуков может остаться без прав на эту песню.

«Жуков начал потихонечку дрожать. Ведь „Алешку“ он не хочет потерять», - пошутил Киркоров.

Он намекнул Жукову проголосовать за него, чтобы не столкнуться с проблемами.

«Только знай, что Потехина никогда уже не вернуть», - добавил артист.

В этот момент внимание жюри привлек сам Алексей Потехин, бывший участник «Руки Вверх!», который присутствовал на съемках. Такой поворот событий глубоко тронул Тимати, он встал, начал аплодировать и не смог сдержать слез.

На прошлой неделе Киркоров впервые раскрыл неожиданную тайну о любимых женщинах. Откровенное заявление артист сделал в рамках шоу «Звезды» на телеканале НТВ.

Рэпер Тимати Филипп Киркоров Песни Шоу-бизнес
08 апреля 2024, 11:45
Близкие Николая Носкова решили скрыть информацию о его здоровье
РИА «Новости»
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Родственники певца Николая Носкова решили скрыть от общественности информацию о его состоянии здоровья. Об этом сообщило издание «7Дней».

Коллега Носкова Стас Пьеха рассказал о том, что артист решил не принимать участие в мемориальном концерте в Москве из-за плановой реабилитации «Носков сегодня не смог, реабилитацию проходит плановую», - поделился артист в разговоре с Пятым каналом.

В конце прошлого года должен был пройти концертный тур Носкова, который в итоге так и не состоялся. По имеющейся информации, отмена гастролей была связана с ухудшением состояния здоровья артиста.

Однако родные артиста не делали публичных заявлений о его самочувствии. Предполагается, что они предпочли держать эту информацию в тайне от широкой общественности.

Осенью Носкову стало плохо во время концерта в Сочи. Артист ушел со сцены прямо во время выступления.

Музыка Шоу-бизнес
08 апреля 2024, 11:05
Эвелина Бледанс рассказала о смерти наркозависимой сестры
Global Look Press
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Актриса и певица Эвелина Бледанс сообщила о смерти своей наркозависимой сводной сестры Дианы. О произошедшем с родственницей она рассказала в шоу «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

«Так получилось, что она с какого-то молодого возраста начала позволять себе всякие запрещенные вещи. И это привело к циррозу печени, гепатиту. С этим диагнозом она жила последние десять лет и не берегла себя», - поделилась Бледанс.

Актриса даже дала сестре миллион рублей на необходимые лекарства, однако та отказалась от препаратов, заявив, что ее устраивает нынешней образ жизни. Позже она получила два года колонии за контрабанду запрещенных веществ. Ее выпустили по состоянию здоровью.

«Зачем нужно было эту помощь просить, чтобы я из кожи вон лезла, искала эти таблетки, потом их не пить?», - удивилась артистка.

Она добавила, что узнала о смерти сестры на гастролях. У нее было желание сорваться к семье в Ялту, но решила не подводить коллег. Бледанс оплатила похороны.

Ранее прокуратура утвердила обвинение для заслуженной артистки России Рамили Хисамовой. Ей грозит 25 лет колонии за сбыт наркотиков.

Актриса и певица Эвелина Бледанс сообщила о смерти своей наркозависимой сводной сестры Дианы. О произошедшем с родственницей она рассказала в шоу « Звезды сошлись » на телеканале НТВ.

Наркотики Россия

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