02 августа 2024, 15:52

Помолодевший ради 18-летней невесты Лепс вызвал недоумение у поклонников

Global Look Press
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Певец Григорий Лепс опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram* кадры с выступления в Москве. Пользователи Сети раскритиковали новую прическу артиста.

«Что со стрижкой?», «Стажер стриг, видимо, или 18-летняя подруга», «Машинка перестала работать, барбер сказал продолжить потом», «Пьяный был и клиент, и мастер! Махнули, не глядя», «Как ананасик», - написали они.

Однако многим поклонникам певца преображение понравилось.

«Стрижечка молодежная к лицу», «Какой все-таки Лепс харизматичный», «Отдохнувший, свежий, бодрый, лучший», «Классно со стрижкой, и не узнать, вот что значит жить по-новому», - написали фанаты.

Телеведущая и актриса Анна Калашникова ранее рассказала, что Лепс изменил образ жизни на более здоровый после встречи с новой возлюбленной. По ее словам, артист бросил пить и стал заниматься спортом ради невесты.

Музыка Instagram Шоу-бизнес Григорий Лепс
02 августа 2024, 16:27
Снова без белья. Жена Канье Уэста показала фигуру в прозрачном платье-чулке
Freepik
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Содель Бьянка Цензори появилась на публике без своего мужа, рэпера Канье Уэста. Девушка вновь подобрала провокационный наряд для выхода. Издание Daily Mail опубликовало фотографии 29-летней звезды около офисного здания в Лос-Анджелесе.

Цензори прибыла в торговый центр на черном внедорожнике. Она надела прозрачное платье похожее на большой чулок, дополнила образ босоножками на небольшой шпильке, а волосы собрала на затылке с помощью заколки-крабика. Модель отказалась от бюстгальтера и надела стринги телесного цвета.

Девушке ни раз грозили крупные штрафы и даже тюремное заключение из-за ее обнаженных нарядов. По информации источника издания, родители модели были огорчены ее регулярным появлением на публике в провокационных образах и выразили опасение, что супруг контролирует ее.

Ранее Цензори появилась на улице в розовых трусах и прозрачном топе. Наряд модели дополняли остроносые туфли со змеиным принтом и зеленая бейсболка.

Модели Канье Уэст Шоу-бизнес Бьянка Цензори
02 августа 2024, 14:13
Том Круз подготовит грандиозный трюк для закрытия Олимпиады в Париже
Global Look Press
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Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Артист подготовит каскадерский трюк, сообщило издание TMZ.

По информации журналистов, Круз спустится по веревке с вершины «Стад де Франс» на поле стадиона с олимпийским флагом. Таким образом организаторы хотят связать Игры в Париже с Олимпиадой, которая пройдет в Лос-Анджелесе в 2028 году.

Кроме того, актер подготовил видеоклип, в котором он путешествовал с олимпийским флагом из Франции в США, а в конце совершил прыжок с парашютом к знаменитой надписи Hollywood. Ролик покажут после окончания трюка в Париже.

Церемония закрытия пройдет 11 августа.

Круз уже участвовал в олимпийской церемонии в 2004 году. Он пронес огонь в Лос-Анджелесе перед началом Игр в Афинах.

Ранее актер по ошибке попытался сесть в машину премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Курьезная ситуация произошла 30 мая.

США Париж Франция Актеры Олимпиада в Париже — 2024
02 августа 2024, 12:34
«Остались кожа да кости». Отар Кушанашвили появился перед камерой на фоне рака
Global Look Press
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Журналист Отар Кушанашвили снял два выпуска собственного шоу во время прохождения курса химиотерапии. О борьбе с раком он рассказал в новом видео в своем Telegram-канале.

Кушанашвили заявил, что выехал на студию в 05:00, чтобы подготовить два выпуска своего шоу. По его словам, во время съемок телеведущий испытывал сильные боли.

«Нет мне равных, не было и никогда не будет. Я борюсь с самой смертоносной болезнью на свете», - сказал он.

Свой поступок Кушанашвили назвал подвигом и примером того, как нужно отчаянно сопротивляться болезни.

«Я остался кожа да кости. Как вы находите мой внешний вид?» - поинтересовался он у поклонников.

Шоумен добавил, что посвящает ближайшие два выпуска персоналу Красногорской городской больницы, центра онкологии имени Н. Н. Блохина, где он проходил лечение, а также артистам Николаю Баскову, Валерию Меладзе, Сосо Павлиашвили и всем, кто его поддерживал.

«Это пренеприятнейшая болезнь, но я не сдамся, я буду работать», - заключил Кушанашвили.

Шоумена увезли в больницу в подмосковном Красногорске 20 июня. Его экстренно прооперировали. Спустя некоторое время его перевели в московский онкоцентр имени Н. Н. Блохина. За несколько дней до своей госпитализации журналист жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Больницы Болезни Рак Онкология Шоу-бизнес Отар Кушанашвили
02 августа 2024, 11:57
«Певец, о котором мало что известно». Иван Ургант выступит на фестивале в Петербурге
Global Look Press
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Телеведущий Иван Ургант выступит на музыкальном фестивале «Антон тут рядом» 21 августа в Петербурге. Афиша и состав участников появились на официальном сайте мероприятия.

Концерт организует одноименный благотворительный фонд, помогающий детям с аутизмом. Шоумен выступит под сценическим псевдонимом Гриша Ургант.

«Певец, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый», - представили его организаторы на сайте.

На фестивале также выступят «Обе две», Mirèle, «Тима ищет свет», «Наша Таня», «Нескучный хор» и другие.

Ранее гендиректору Первого канала Константину Эрнсту предложили вернуть в эфир Урганта. Такая идея прозвучала во время разминки в эфире телеигры КВН.

Концерты Музыка Фестивали Иван Ургант

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