Помолодевший и похудевший. Пельш впервые за долгое время появился перед публикой
Российский телеведущий Валдис Пельш посетил премьеру фильма в Москве. Фотографию со светского мероприятия опубликовал Telegram-канал «Не Малахов».
На светское мероприятие Пельш пришел впервые за долгое время. Шоумена сопровождала его супруга Светлана Акимова.
Ведущий выглядел помолодевшим и похудевшим. Телезвезда предстал перед публикой в джинсах синего цвета и пиджаке в клетку.
В 2019 году телеведущий перенес операцию на сердце, после которой он проходил длительный период реабилитации.
Наибольшую известность Пельш получил как ведущий телепередач «Угадай мелодию», «Русская рулетка» и «Розыгрыш».
Ранее стало известно, что кинокомпания Пельша ООО «Документалист» за год потеряла почти 20 миллионов рублей.