31 января 2025, 23:50

Помолодевшая Татьяна Овсиенко пожаловалась на проблемы со здоровьем

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Заметно помолодевшая певица Татьяна Овсиенко пожаловалась, что из-за проблем со здоровьем не может посещать спортзал и носить туфли на каблуках. Об этом артистка рассказала Ura.ru.

«Я очень хочу, чтобы меня вернули на каблуки. Я их за собой таскаю. Ребята из моего коллектива не дадут соврать, что я все время беру их с собой», - призналась она.

Певица добавила, что как только становиться на каблуки, то у нее появляется страх. Ей пришлось отказаться от такой обуви из-за последствий старых травм, которых у нее было немало.

В начале своей артистической карьеры Овсиенко попала в серьезное ДТП и травмировала позвоночник. Врачи опасались, что она останется инвалидом и не сможет самостоятельно ходить.

Овсиенко также призналась, что хочет снова ходить в тренажерный зал, но пока не может заниматься из-за ноги.

Прошлой весной продюсер Сергей Дворцов предположил, что Овсиенко увлеклась алкоголем , который исполнители часто употребляют перед выступлениями.

ДТП Музыка Артисты
31 января 2025, 22:16
«Ненавидит женщин». Седокова оказалась в центре скандала на шоу «Выжить в Самарканде»
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Певица Анна Седокова оказалась в эпицентре скандала на популярном шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Об этом сообщила «Газете.ru» пресс-служба телеканала ТНТ.

Шоу стартовало на телеэкранах 19 января. На проекте собрали самых ярких его участников и пригласили Седокову, которая в прошлом сезоне запомнилась как одна из самых скандальных участниц. Она тогда умудрилась настроить против себя всю команду еще в первый день.

В этом сезоне Седокова поссорилась с грузинским борцом Торнике Квитатиани, обвинившем ее нечестной игре и несоблюдении своих обещаний.

«Как мужчина грузин может сплетничать? Зачем он кричит на меня? Я не знаю, почему он так ненавидит женщин. Кто его так ранил? Или что?» - возмутилась артистка.

Другие участники команды их конфликт не поддержали.

Ранее в Казахстане зрители отказались приобретать билеты на концерт Седоковой , который должен был пройти через два месяца после смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.

Грузия Спортсмены Скандалы Концерты Россия Музыка Узбекистан Телевидение Ток-шоу Анна Седокова
31 января 2025, 09:34
Актер фильмов «Злой город» и «Сердце Пармы» оказался внебрачным сыном Пореченкова
РИА «Новости»
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Внебрачный сын Михаила Пореченкова Владимир Любимцев сыграл одну из главных ролей в фильме «Злой город» с Алексеем Гуськовым. Артист доволен результатом съемок, об этом он сообщил 5-tv.ru.

Во время работы над картиной Любимцев приобрел много новых навыков. Он научился скакать верхом на лошади, а также орудовать клинком.

«Я серьезных травм не получил, но истекал кровью: у меня кровоточили кулаки, руки. Я резался, - рассказал он.

Сейчас артисту 35 лет. С отцом Михаилом Пореченковым он познакомился, когда ему было 19. Владимир Любимцев стал внебрачным ребенком Пореченкова от женщины по имени Ирина, с который у того был роман во время учебы в Таллине.

Ранее стало известно, что Пореченков вошел в народный рейтинг лучших российских актеров и актрис. Он набрал 3% голосов. Первую строчку занял Константин Хабенский.

Фильмы Актеры Артисты
31 января 2025, 09:34
Актер Анатолий Зобнин умер в Москве
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Умер актер Анатолий Зобнин, сыгравший Прикинутого в фильме «Бумер». Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Зобнин скончался в больнице ночью 31 января», - заявил источник канала.

По данным журналистов, артист болел раком и лежал в больнице. Его состояние ухудшилось из-за пневмонии, вызванной онкологическим заболеванием.

«Бумер» был первым и последним проектом в фильмографии Зобнина - больше он нигде не снимался.

Издание News.ru отметило, что мужчина закончил Морской государственный университет имени адмирала Невельского, потом занимался судебной деятельностью.

В конце 90-х переехал в столицу. Как именно он попал на съемки - неизвестно.

Больницы Фильмы Мужчины Рак Актеры Москва Артисты
31 января 2025, 04:37
Сходство внебрачного сына Пореченкова с отцом удивило поклонников
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Актер Владимир Любимцев пришел на премьеру фильма «Злой город» и удивил гостей сходством со своим отцом Михаилом Пореченковым. Он тоже занимается спортом и любит классический стиль в одежде, сообщил сайт kp.ru.

В историческом боевике Любимцев исполнил роль Лютобора. Для этого ему пришлось в течение года много тренироваться, осваивать бой на мечах и верховую езду.

Старший сын Пореченкова пришел на премьеру вместе с женой. Любимцеву 35 лет, и он стал очень похожим на отца в этом возрасте. Актер тоже поддерживает форму и носит рубашки.

Он родился в 1989 году в Таллине от Ирины Любимцевой, студенческой любви Пореченкова. Вскоре актер уехал в Санкт-Петербург и до 2009 года не общался с сыном. Его бывшая возлюбленная умерла, когда мальчику исполнилось шесть лет.

У Пореченкова пять детей от трех женщин.

Дочь Мария и сын Михаил тоже выбрали творческие профессии.

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