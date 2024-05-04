«Помогите себе сами». Волочкова жестко ответила Гордон и Кудрявцевой

«Помогите себе сами и спасайте себя, живите своей жизнью, а не моей, и будьте добрее. Одна мужа опозорила и бросила, вторую - муж. Ни одной, ни второй гордиться особо нечем, а удобно „докопаться“ до Волочковой», - заявила танцовщица.

Она призналась, что в ее жизни есть люди более значимые, мнения которых артистку действительно интересуют, а Гордон и Кудрявцева в этот список не входят.

Волочкова пояснила журналистам, что не понимает, почему на нее напали с критикой телеведущая и юрист. Она отметила, что прилетела отдыхать на Мальдивы после насыщенной работы и заслужила жить так, как ей хочется.

Волочкова также указала на то, что знакома лично и с Кудрявцевой, и с Гордон. Она призвала обеих не высказываться публично, а при желании звонить ей по телефону.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева обвинила балерину Анастасию Волочкову в алкоголизме и призвала спасать ее. Юрист Екатерина Гордон сообщила публике, что танцовщица летела на остров в эконом-классе.