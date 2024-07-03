«Помогите, пожалуйста». Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к ФСБ

Машкова пожаловалась, что мошенники взломали ее аккаунт в Telegram и теперь пишут всем контактам с просьбой перевести денег. Она попросила подписчиков не верить таким сообщениям, а заодно обратилась в ФСБ и потребовала призвать к ответственности некого Игоря Кононова.

«Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Помогите, пожалуйста, пока следите за моим плохим поведением», - написала она.

Мария Машкова - дочь художественного руководителя Московского театра Табакова Владимира Машкова. Она уже много лет живет в США с мужем - сценаристом Александром Слободяником и двумя дочерями. В ноябре прошлого года Машкова получила американское гражданство. А в январе стало известно, что ее ждет дебют в американском кинематографе. Актриса сыграет космонавтку Веронику в фантастическом фильме «МКС».

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