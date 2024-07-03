03 июля 2024, 21:41

«Помогите, пожалуйста». Уехавшая в США дочь Машкова обратилась к ФСБ

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Актриса Мария Машкова, переехавшая в США и получившая американское гражданство, пожаловалась на мошенников и обратилась за помощью в ФСБ. Об этом она написала на своей странице в Instagram*.

Машкова пожаловалась, что мошенники взломали ее аккаунт в Telegram и теперь пишут всем контактам с просьбой перевести денег. Она попросила подписчиков не верить таким сообщениям, а заодно обратилась в ФСБ и потребовала призвать к ответственности некого Игоря Кононова.

«Я знаю, что на меня подписано несколько сотрудников ФСБ с фейковых аккаунтов. Помогите, пожалуйста, пока следите за моим плохим поведением», - написала она.

Мария Машкова - дочь художественного руководителя Московского театра Табакова Владимира Машкова. Она уже много лет живет в США с мужем - сценаристом Александром Слободяником и двумя дочерями. В ноябре прошлого года Машкова получила американское гражданство. А в январе стало известно, что ее ждет дебют в американском кинематографе. Актриса сыграет космонавтку Веронику в фантастическом фильме «МКС».

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США ФСБ Актеры
03 июля 2024, 18:45
«Между ними целая пропасть». Внуки Пугачевой прекратили общение
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Сети появились слухи, что внуки певицы Аллы Пугачевой, Дени Байсаров и Никита Пресняков, практически перестали общаться. Возможные причины этого в беседе с порталом Teleprogramma.pro назвал журналист Антон Беккужев.

«С такой разницей сложно найти точки соприкосновения. Когда Дени было семь лет, Никите исполнилось уже 14. Для детей это целая пропасть. Когда они выросли, эта пропасть могла сохраниться» - предположил журналист.

Кроме того, Пресняков занят в сфере шоу-бизнеса и всегда на виду, в то время как Байсаров является предпринимателем и предпочитает оставаться в тени.

Также братья могли конкурировать за внимание своей матери, певицы Кристины Орбакайте, допустил Беккужев.

Еще одной причиной для размолвки могли стать разные политические взгляды. Ни Пресняков, ни Байсаров публично их не озвучивали.

«Тут мы можем только фантазировать, но в наше время приходится часто наблюдать, как из-за разности политических взглядов рушатся целые семьи», - заключил журналист.

Ранее кардиолог Андрей Кондрахин назвал болезнь, повлиявшую на сердце Пугачевой. По его мнению, сахарный диабет мог спровоцировать проблемы со здоровьем у Примадонны.

Дети Семья Алла Пугачева Шоу-бизнес Никита Пресняков Кристина Орбакайте
03 июля 2024, 18:22
Отец Стаса Пьехи пропал в Литве
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Отец певца Стаса Пьехи Пятрас Герулис пропал в Литве. Об этом артист сообщил в интервью YouTube-каналу Fametive TV.

Пьеха уточнил, что он регулярно переводил отцу деньги, но уже несколько месяцев средства не доходят до адресата.

«Я стал искать отца, отец пропал. Мы его не можем найти. Я не знаю, в каком он месте. И никто не знает. Я связывался с соседями, они тоже не в курсе», - рассказал артист.

Он добавил, что из родственников в Литве больше никого не осталось. По словам Пьехи, последний раз с отцом он общался несколько лет назад.

«Я придумал определенную сумму, которую я могу ему переводить. <…> В итоге я ему попробовал в 2,5 раза больше перевести, и от него ушла жена в этот момент. Я так понимаю, что случился какой-то праздник дома нежелательный на эти деньги. Не знаю, не хочу задумываться над этим. Я решил, что нельзя столько переводить, потому что человек не очень умеет их правильно распределять», - добавил певец.

Он признался, что очень хотел бы найти отца и восстановить переводы, чтобы обеспечить ему спокойствие и надежность.

Ранее стало известно, что Пьехе запретили петь из-за проблем со связками. Он потерял голос после концерта в Воронеже.

Литва Россия Шоу-бизнес Стас Пьеха
03 июля 2024, 17:39
Осудившего СВО музыканта группы «Браво» исключили из коллектива
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Музыканта Евгения Хавтана исключили из состава группы «Браво». Он в 2022 году осудил спецоперацию и назвал Россию фашистской страной, сообщило ИА «Регнум».

В беседе с агентством коллектив отказался объяснить, почему Хавтан не приехал на концерт 30 июня на Дне города в Архангельске, где музыканты выступили без него. Его отсутствие подтвердил организатор фестиваля Василий Ларионов.

«Хавтан вообще в Архангельск не приезжал. И хорошо, что не приехал! Слава Богу! Я вообще не знал, что он так плохо о нашей стране отзывается», - заявил он.

Также Хавтан проводил концерты в поддержку ЦАХАЛ в Израиле. Кроме того, в 2014 году основатель «Браво» категорически осудил присоединение Крыма к России.

Ранее цитату осудившего СВО артиста Михаила Барышникова разместили на школе в Кисловодске. Мэр города Евгений Моисеев уточнил, что поручил ее заменить.

Концерты Россия Музыка Фестивали Шоу-бизнес
03 июля 2024, 16:21
«Подверглась кибербуллингу». Адвокат Решетовой — о подаче заявления на психолога Степанову
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Адвокат модели Анастасии Решетовой Сергей Жорин подтвердил подачу в Главное управление МВД по Москве заявления о клевете на психолога Веронику Степанову. В беседе с 360.ru он заявил, что девушка подверглась травле в Сети.

«Мы просим провести проверку и привлечь к уголовной ответственности Веронику Степанову, поскольку она распространила не только несоответствующую действительности и порочащую информацию, но и заранее знала о том, что эта информация не соответствует действительности», - заявил адвокат.

Он добавил, что будет добиваться возбуждения уголовного дела и привлечения психолога к ответственности.

«Решетова подверглась кибербуллингу из-за слухов и домыслов, не имеющих никакого отношения к действительности», - подчеркнул Жорин.

Девушка решила защитить свою репутацию после того, как Степанова в своем Telegram-канале обвинила ее в занятии проституцией и эскорте. Согласно поданному заявлению, опубликованные психологом заявления порочат честь и достоинство модели, а также формируют у читателей поста негативное мнение о ней.

Решетову заподозрили в причастности к разводу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова , на что намекнула сама артистка. Пара прожила в браке 18 лет и воспитывала троих детей.

Алсу Уголовное дело Модели Адвокаты Громкие разводы Москва Анастасия Решетова

Новости по теме