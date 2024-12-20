«Сегодня на судебном заседании прокуратура заявила, что по статье 282 УК РФ правоохранители подтверждений не нашли. Именно по этой статье Эдуарда признали экстремистом и внесли в список Минюста об иноагентах. Получается, что по этой статье он отсидел лишние полгода», - сказал он.

Мужчина рассказал, что также Шарлоту* предъявили обвинение статье 325 «Уничтожение документа», но на заседании выяснилось, что это административное нарушение. Также по двум статьям состоялось примирение сторон. Однако прокуратура посчитала по этому эпизоду 4,5 года. И примерно столько же еще по двум.

«Существует принцип поглощения для статей легкой и средней тяжести, тем более одной уже нет. Поэтому должен был оглашен максимальный срок в 4,5 года, учитывая, что год Эдуард уже отсидел. Но с учетом того, что применился принцип сложения, получилось 7,5 года», - объяснил собеседник 360.ru Отец артиста предположил, что на следующем заседании судья оценит выступление защиты, прокуратуры и предъявит обвинение на основе своих подсчетов и выводов.

«Сын получил большой урок и за это время научился держать удар. Несмотря на это, внешне он выглядит очень неплохо, но, конечно, ему потребуется психологическая реабилитация», - добавил мужчина.

Заседание суда, в ходе которого Шарлоту* вынесут окончательный приговор, состоится 27 декабря. Родственники артиста надеются, что с учетом примирения сторон огласят более короткий срок.

На прениях в Самарском областном суде 20 декабря прокурор запросил для певца Шарлота* наказание в семь лет и пять месяцев колонии. Также певца могут оштрафовать на 299 тысяч рублей.

*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.