«Положил свою жизнь». Певица Орлова восхитилась мужем Заворотюк

Певица напомнила, что Чернышев никогда не оставлял болеющую супруг одну.

«Он какой-то невероятный и должен быть занесен в Красную книгу, потому что от начала и до конца положил свою жизнь во имя Насти. Все что можно, да и что нельзя, он сделал», - сказала Орлова.

Певица также поблагодарила агента Марину и фигуристку Татьяну Навку за помощь во время болезни актрисы.

Свои последние дни Анастасия Заворотнюк провела в хосписе, Петр Чернышев постоянно находился рядом с супругой. На ее похоронах он не сдержал эмоции и заплакал. На следующий день после похорон Чернышев привел на могилу жены их пятилетнюю дочь.

Певица Ольга Орлова выразила восхищение фигуристом Петром Чернышевым - мужем умершей от рака актрисы Анастасии Заворотнюк. По ее словам, его необходимо занести в Красную книгу. Об этом Орлова заявила в программе «Малахов» на канале «Россия 1».