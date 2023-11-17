17 ноября 2023, 00:12

«Половина моей вины». Деревянко признал долг в 109 миллионов рублей

Телеканал «360»
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Обвиненный в мошенничестве актер Павел Деревянко в беседе с партнером Георгием Мулузяном признал, что должен 109 миллионов рублей. Бизнесмен раскрыл «360» детали переговоров с актером.

Из полученных от Мулузяна сведений стало ясно, что Деревянко осознает, что должен партнеру Сергею Николенко 109 миллионов рублей, но при этом ищет способы их не отдавать, как ему посоветовал юрист Александр Аронов.

«Мы хотели Серегу взять в партнерство и за счет этой части долю ему отдавать с прибыли с торгового ассистента. В итоге он (Деревянко - прим. ред.) поехал к Сергею договариваться. Они с Сергеем не договорились, и в итоге Павел решил действовать, как Аронов сказал, то есть кинуть», - рассказал Мулузян.

В разговоре с Мулузяном актер уверяет, что никогда не обвинял партнера в том, что тот его обманул. По слова Деревянко, в передрягу они попали оба, и в этом «очень много его вины».

«Половина моей вины в этом во всем, что недостаточно во все это вникал», - признал Деревянко.

Актер отметил, что верил в успех предприятия и не допускал провала, но он случился. Это еще один серьезный урок в жизни, заявил Деревянко.

Актер в поисках выхода из ситуации решил продать квартиру. Также у компании есть офис, его Деревянко тоже планирует выставить на продажу

Мошенничество
16 ноября 2023, 23:45
Никита Михалков двумя фразами обозначил свое отношение к Shaman
РИА «Новости»
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Российский режиссер и актер Никита Михалков похвалил певца Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Об этом сообщило издание News.ru.

Российский режиссер и актер Никита Михалков похвалил певца Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов). Об этом сообщило издание News.ru.

«Прекрасный певец. Ничего не имею против», - заявил Михалков, отвечая на вопрос журналиста про отношение к молодому артисту.

Ранее Shaman спел российский гимн на концерте в Челябинске. После исполнения патриотического символа артист поклонился и встал на колено. Во время песни звезде подпевал весь зал. По словам Ярослава Дронова, поклонники исполнили его заветную мечту и сделали самым счастливым человеком на планете.

Во время выступления в Санкт-Петербурге в честь Дня народного единства исполнитель нажал символическую красную кнопку в «ядерном» чемодане. В ходе перфоманса артист исполнял свой хит «Я русский!». После этого за спиной у звезды начался салют. Некоторые слушатели сочли такой жест неуместным.

Музыка Никита Михалков
16 ноября 2023, 20:03
«Квартиру придется продавать». Бизнесмен Мулузян раскрыл детали разговора с Деревянко
pxhere.com
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Российский актер Павел Деревянко пообещал закрыть долг перед инвесторами. Детали разговора со звездой сериала «Беспринципные» раскрыл «360» партнер артиста по бизнесу Георгий Мулузян.

Несколько человек подали в суд на актера по обвинению в мошенничестве при инвестициях в криптовалюту. Во время беседы с Мулузяном Деревянко отметил, что закроет долги в конце месяца.

«Возможно, квартиру придется продавать все-таки», - заявил Деревянко.

Из полученных от бизнес-партнера артиста сведений стало известно, что Деревянко встречался с предпринимателем Сергеем Николенко, который потребовал взыскать с артиста более одного миллиона рублей «по договору займа». Деревянко просил у него отсрочку по долгу. Однако бизнесмен на это не согласился, поэтому артист решил действовать так, как ему посоветовал юрист Александр Аронов.

«Там на встрече было несколько человек, какие-то его товарищи с юридическим образованием. Естественно, на мое предложение никто не согласился, поэтому я буду действовать, как мне говорит Аронов. Другого выхода не вижу», - заявил актер.

Деревянко в ответ на обвинения ранее заявил, что его якобы обманули два предпринимателя. Один из них - бизнесмен Григорий Мулузян. Последний отметил, что он проходит по делу как свидетель. Предприниматель признался, что действительно сотрудничал с Деревянко, но вину за мошенничество брать на себя отказался.

Мошенничество Актеры
16 ноября 2023, 16:20
«Пусть эту карму переживет». Бизнесмен Мулузян рассказал о попытке Деревянко уйти от долговых обязательств
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Актера Павла Деревянко обвинили в мошенничестве. В ответ на это артист заявил, что его якобы обманули два предпринимателя. Один из них — бизнесмен  Григорий Мулузян — рассказал «360», как он видит ситуацию со своей стороны.

По его словам, по уголовному делу он проходит как свидетель.

«Я не отрицаю, что были эти деньги, а Павел [Деревянко] отрицает. Его позиция в том, что его якобы обманули, чтобы он ушел от долговых обязательств», - отметил Мулузян.

Он признался, что действительно сотрудничал с Деревянко, но вину за мошенничество брать на себя отказался.

«Я буду отдавать [деньги] тем людям, которым я должен. А он (Деревянко - прим.ред.), если не считает это нужным, если хочет сделать себя невинной овечкой, будто не брал этих денег, пусть люди с ним судятся. Пусть эту карму переживет», - добавил предприниматель.

Бизнесмен также подтвердил, что актер направил заявление в полицию на него и на Сергея Николенко.

Ранее на Деревянко подали в суд несколько человек. Его обвиняют в мошенничестве при инвестициях в криптовалюту. Адвокат артиста Евгений Розенблат опроверг эти обвинения и заявил, что актер проходит по уголовному делу как свидетель. Юрист Александр Аронов сообщил, что артиста обманули бизнесмены Сергей Николенко и Григорий Мулузян.

Криптовалюты Мошенничество Актеры
16 ноября 2023, 16:00
ФНС арестовала счета Аркадия Укупника из-за долгов — СМИ
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Федеральная налоговая служба арестовала счета российского композитора Аркадия Укупника из-за задолженностей. Как написал Telegram-канал Mash, народный артист не оплатил 42 тысячи рублей.

Федеральная налоговая служба арестовала счета российского композитора Аркадия Укупника из-за задолженностей. Как написал Telegram-канал Mash , народный артист не оплатил 42 тысячи рублей.

«Композитору и певцу пришло с десяток повесток о необходимости оплатить налоги», - написали авторы статьи.

В связи с этим в ФНС решили приостановить операции по счетам артиста. Mash также стало известно, что Укупник не заплатил ЧОП «Гольфстрим», которая охраняла его недвижимость. Организация пошла в суд.

«В разговоре с нами артист заявил, что задолженностей никаких нет и поспешно бросил трубку», - уточнили журналисты.

Ранее жена Укупника Наталья сбила пешехода в Москве. ДТП произошло на Нижней Красносельской улице. Как рассказал адвокат Александр Добровинский, человек перебегал дорогу на красный свет светофора. Пешеход получил повреждение ребра, но к супруге артиста претензий не имеет.

Долги Россия Музыка ФНС РФ

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