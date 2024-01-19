«Полный фейк». Мать актера Руденко прокомментировала задержание сына с наркотиками

Мать актера заявила, что Руденко не употреблял наркотики, его даже пьяным никогда не видели. По ее словам, у актера «идеальная репутация», а обвинение в хранении наркотиков - это «полный фейк». Женщина предположила, что ее сына подставили.

Актер Сергей Колесников также выразил уверенность, что Руденко не мог быть замешен в чем-то незаконном.

Актера из сериалов «Триггер», «Каменская» и «Простые истины» Анатолия Руденко задержали в Москве в среду, 17 января. Сотрудники ДПС остановили такси, в котором ехал актер. Поведение пассажира показалось им подозрительным, и они решили досмотреть его. Полицейские нашли у него пакет с неизвестным порошком. Как показала экспертиза, это около полграмма мефедрона.

Сам актер заявил, что не знал о содержимом пакета. Сверток он якобы нашел на улице и забрал, решив, что в нем отрава догхантеров.