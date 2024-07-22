«Полна сарказма и лжи». Меган Маркл найдет новый повод для скандала

По его словам, герцоги Сассекские привыкли жить в королевской роскоши, однако деньги они зарабатывали в последнее время только на скандалах. В 2023 году принц Гарри опубликовал свою автобиографию, а сейчас Меган готовится выпустить свою.

«Всякий раз, когда им нужна реклама, чтобы поддержать свою репутацию, они сбросят еще одну бомбу. Мы все еще ждем собственной автобиографии Меган, которая будет полна сарказма и лжи», - отметил Бауэр.

Королевский эксперт выразил уверенность, что принц Гарри и Меган Маркл не станут жалеть короля Карла III и принцессу Кейт Миддлтон, которая борется с раком.

В мае принц Гарри посетил Лондон. Карл III предложил ему пожить в королевских апартаментах, но сын отказался.