Политика развела. Меладзе впал в депрессию после расставания с Брежневой

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После расставания бывшие супруги приступили к разделу имущества. После начала СВО на Украине у Меладзе закончился в России вид на жительство и его ИП ликвидировали. У звездных супругов начались скандалы на политической почве - Брежнева требовала от мужа публичной поддержки ВСУ.

«Расстались супруги чуть ли не врагами. Но Меладзе развод пошел только на пользу. <…> Однако Меладзе сейчас в серьезной депрессии: наши знакомые пытались заказать у него песню за большие деньги, он отказался. Мол, деньги нужны, но вдохновения нет», - рассказала Красная.

Продюсер больше не будет работать с Брежневой, отметила собеседница издания.

Украинская певица Вера Брежнева подтвердила , что развелась с продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака. После развода певица лишилась элитной недвижимости в Италии. Дом остался у Меладзе, так как был приобретен до брака.

Продюсер Константин Меладзе впал в депрессию после развода с Верой Брежневой. Об этом сайту kp.ru рассказала продюсер Алина Красная. Причиной развода послужила политика - певица стоит на стороне Украины, Меладзе хочет сохранить бизнес в России.