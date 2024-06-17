17 июня 2024, 05:56

Полина Гагарина рассказала, почему бросила пить

РИА «Новости»
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Певица Полина Гагарина больше не хочет употреблять алкоголь. Об этом она рассказала на шоу «Кстати».

Артистка отметила, что раньше тоже старалась не налегать на спиртное. Она могла позволить себе выпить только на праздниках. Теперь позиция звезды поменялась в более радикальную сторону.

«Я решила, что без всего этого лучше», - сказала она.

Вокалистка объяснила, что будет больше времени уделять семье и творчеству.

Ранее Гагарина поставила в неудобное положение своего экс-супруга Дмитрия Исхакова на шоу «Контакты». По правилам передачи, участникам задают вопросы, а отвечать на них можно вместе с людьми, находящимися в телефонной книге. Артистка обратилась за помощью к бывшему мужу и попросила решить математическую задачу, но попытка оказалась провальной.

Семья Алкоголь Музыка
17 июня 2024, 03:48
«Как коза». Басков публично опустил Бузову после выпада певицы в его сторону
РИА «Новости»
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Новый скандал разразился в российском шоу-бизнесе. Его участниками стали певец Николай Басков и поющая телеведущая Ольга Бузова. Натуральный блондин взъелся на артистку в своем Telegram-канале.

Впервые острая ситуация между ними случилась на премии МУЗ-ТВ, где Басков был ведущим. Бузова явилась на мероприятие в облегающем, желтом платье с золотыми узорами.

Артист иронично прокомментировал наряд звезды: «Впервые вижу, чтобы Оля оделась полностью». Это задело Бузову, поэтому она сказала: «Да, хороших ведущих реально мало осталось».

На этом могло все закончиться, ведь певец не решился продолжать конфликт на премии. Однако позже он все-таки вернулся к ссоре, опубликовав в видео со своего выступления. На кадрах вокалист громко и профессионально исполняет песню.

«Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», - написал Басков, намекая на Бузову.

Сама Ольга тоже не прочь покритиковать коллег по цеху. Например, ранее она назвала ведущую Анастасию Ивлееву «кринжем года».

Ольга Бузова Скандалы Николай Басков Шоу-бизнес
17 июня 2024, 02:36
«Отлетела в угол». Талызина рассказала, как Ахеджакова огребла от Руслановой
РИА «Новости»
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Актриса Валентина Талызина раскритиковала коллегу по цеху Лию Ахеджакову, назвав ее непрофессиональной актрисой. Свое мнение она выразила в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия».

Звезда призналась, что однажды на Ахеджакову напала актриса Нина Русланова. Это произошло, потому что Лия Меджидовна мешала работать и непрофессионально вела себя.

О произошедшем Талызиной рассказал актер Валентин Гафт. Все случилось во время съемок фильма «Небеса обетованные».

«И вот сцена - сидит Лия Меджидовна, стоит круглый стол, а Нина ходит вокруг этого стола и говорит свой текст. У Меджидовны текста нет. Нина пошла, а Лия стала хихикать. Нина закончила свой дубль и обратилась к Лии, мол, ты мне мешаешь», - рассказала артистка.

Когда начали снимать второй дубль, поведение артистки не изменилось. Тогда Русланова не выдержала и ударила ее. Удар был настолько сильный, что звезда «отлетела в угол съемочной комнаты».

Ранее муж Ахеджаковой Владимир Персиянов рассказал, куда пропала его супруга. Он отметил, что она ушла из публичного пространства из-за тяжелой ситуации с работой.

Россия Работа Актеры
17 июня 2024, 00:55
Стало известно, кто победил в восьмом сезоне шоу «Три аккорда»
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Вышел заключительный выпуск шоу «Три аккорда» на Первом канале. За призовые места поборолись исполнители Жасмин, Анна Семенович, Сергей Войтенко и другие артисты.

В кресле членов жюри сидели Любовь Успенская, Ирина Апексимова, Михаил Шуфутинский и Александр Розенбаум. В финале вокалисты удивили судей своими возможностями. Каждый номер был не просто песней, но и маленьким спектаклем для зрителей.

Для вручения специальной награды от «Радио Шансон» на сцену вышел главный редактор станции Рустем Ахметшин. Золотую статуэтку дали Сергею Войтенко.

Лучшей в этом сезоне члены жюри посчитали Валерию Ланскую. Кроме того, знаменитость победила и в зрительском голосовании.

Однако победительницей «Трех аккордов» стала Таисия Повалий, которая набрала 204 балла. Одержать победу могла и Жасмин, однако Успенская раскритиковала ее выступление.

«Спасибо тебе за этот прекрасный сезон. Но сегодня не самое лучшее твое выступление, буду честна», - сказала она.

На это Жасмин ответила, что ее «последний аккорд будет очень ярким».

Награды Песни Любовь Успенская
17 июня 2024, 00:35
«Наша девочка». Катя Лель рассказала, как Кадыров спас ее от Ван Дамма
РИА «Новости»
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Певица Катя Лель на шоу «Секрет на миллион» рассказала историю знакомства со звездой Голливуда Жан-Клодом Ванн Даммом. По ее словам, американский актер оказывал ей знаки внимания и просил номер телефона.

Лель поделилась, что познакомилась с Ванн Даммом в Абу-Даби на корпоративе, куда его пригласили как «сюрприз для публики».

«Ван Дамм - красавец. Такой в черной обтягивающей майке, черных брюках», - вспомнила Лель.

На следующий день на пляже актер попросил у нее телефон, назвав ее «русской суперстар». На тот момент артистка была в отношениях с Игорем Кузнецовым, общение с американской звездой не состоялось.

Второй раз Катя Лель встретилась с Ван Даммом через несколько лет в Чечне. Он пригласил ее в клуб «потусить».

«Я не успеваю ему ответить, какой клуб вообще. И тут Рамзан Ахматович [Кадыров] появляется и говорит: „Эй, быстро, это наша девочка, это кавказская девочка! Ты чего к ней подошел?“ И тут врассыпную все: и Ван Дамм, и Катя», - рассказала артистка.

На шоу Катя Лель заявила, что мужчины и женщины из других цивилизаций будут контактировать с земными мужчинами и женщинами, и это произойдет в ближайшие семь лет.

Рамзан Кадыров Голливуд Отношения Женщины Мужчины История Актеры

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