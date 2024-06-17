Полина Гагарина рассказала, почему бросила пить

Артистка отметила, что раньше тоже старалась не налегать на спиртное. Она могла позволить себе выпить только на праздниках. Теперь позиция звезды поменялась в более радикальную сторону.

«Я решила, что без всего этого лучше», - сказала она.

Вокалистка объяснила, что будет больше времени уделять семье и творчеству.

Ранее Гагарина поставила в неудобное положение своего экс-супруга Дмитрия Исхакова на шоу «Контакты». По правилам передачи, участникам задают вопросы, а отвечать на них можно вместе с людьми, находящимися в телефонной книге. Артистка обратилась за помощью к бывшему мужу и попросила решить математическую задачу, но попытка оказалась провальной.