16 мая 2024, 12:52

Полина Гагарина раскритиковала бывших мужей

РИА «Новости»
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Певица Полина Гагарина раскритиковала бывших мужей — актера Петра Кислова и фотографа Дмитрия Исхакова — за их интервью. Об этом сообщило издание StarHit.

Певица Полина Гагарина раскритиковала бывших мужей - актера Петра Кислова и фотографа Дмитрия Исхакова - за их интервью. Об этом сообщило издание StarHit.

Так, Исхаков заявил, что полностью растворился в отношениях с певицей, ездил с Гагариной на концерты и жил исключительно по ее расписанию. Пара развелась в 2020 году после шести лет совместной жизни.

Послушав бывших мужей, артистка крайне расстроилась и решила, что больше не будет делиться подробностями своей личной жизни с общественностью.

«Эти интервью разочаровали меня своим появлением. Мне было действительно трудно молчать в некоторых моментах», - поделилась артистка.

По словам Гагариной, она сохранила дружеские отношения как с первым, так и со вторым супругом. Однако, как выяснилось, сердце певицы уже занято, но пока она не хочет афишировать текущие отношения.

«Я терпеть не могу фото, если это не муж и жена. Не вижу смысла никого представлять», - заключила она.

Недавно ведущая Ольга Бузова сравнила с дикими животными бывшего мужа, футболиста Дмитрия Тарасова. Она намекнула, что есть мужчины, которым бы не помешал зоопсихолог.

Отношения Музыка Интервью Шоу-бизнес
16 мая 2024, 12:38
Стало известно, сколько заработала Бритни Спирс на своих мемуарах
Global Look Press
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Американская певица Бритни Спирс увеличила состояние на десятки миллионов долларов благодаря своим мемуарам под названием «Женщина во мне». О доходах артистки сообщил сайт US Weekly.

Инсайдер уточнил изданию, что за год Спирс заработала свыше 40 миллионов долларов от продажи своей книги. Она также получает отчисления за свои старые альбомы и песни. Еще один источник дохода артистки - собственная линейка ароматов.

«С деньгами проблем нет», - подчеркнул собеседник US Weekly.

Он отметил, что заработок певицы уходит на товары, которые она покупает в онлайн-магазинах и масс-маркетах. При этом Спирс не тратит деньги на дорогие дизайнерские наряды. Источник добавил, что значительную часть ее расходов составляют путешествия на Бора-Бора или на Гавайи.

Мемуары Спирс ударили по карману певца Джастина Тимберлейка. Его альбом и тур оказались провальными после выхода этой книги.

Зарплаты Джастин Тимберлейк Бритни Спирс Шоу-бизнес
16 мая 2024, 12:28
Степан Меньщиков попал в рехаб в Таиланде
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После участия в известном реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков попробовал себя в роли ведущего и прошел курс лечения в реабилитационном центре.  Об этом сообщил портал lady.mail.ru.

За последние годы 47-летний Меньщиков был ведущим программ «Ху из Ху» с Рустамом Солнцевым и «Спокойной ночи, мужики!» на ДТВ. Он также принял участие в шоу «Звезды меняют профессию».

Сегодня основной источник дохода экс-участника «Дом-2» - собственное ивент-агентство «Мы счастливы».

Недавно он отправился в Таиланд для прохождения курса реабилитации, хотя подробно о зависимости он не рассказывает. Дома Меньщикова ждет семья: жена Ангелина Монах и их общая дочь Степания, а также дочь Варвара от предыдущего союза с Евгенией Шамаевой.

Ране певица Ольга Бузова заявила, что телеведущая Ксения Собчак уговорила ее остаться в «Доме-2». Молодая звезда тяжело переживала унижения, оскорбления и другие обиды.

Шоу Дом-2 Шоу-бизнес
16 мая 2024, 11:39
Виктория Боня заявила о желании сделать дочери российский паспорт
Global Look Press
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Блогер и телеведущая Виктория Боня хочет сделать для 12-летней дочери Анджелины российский паспорт. О своем намерении она рассказала в разговоре с журналистами. Ее слова передал портал News.ru.

«У меня дочка манегастка, у нее монакский паспорт. У нее нет гражданства России пока. И я очень хочу ей сделать российский паспорт», - заявила Боня.

Телеведущая также опровергла слухи о том, что ее якобы хотят выгнать из Монако. По ее словам, это невозможно, так как дочь является гражданкой Монако.

Ранее Боня изменила образ перед Каннским кинофестивалем. Она перекрасилась в пепельную блондинку. Фанаты сразу же сравнили телеведущую с актрисой Анджелиной Джоли, на которую она стала похожа с новой прической.

Паспорта Виктория Боня Шоу-бизнес
16 мая 2024, 11:30
Мариам Мерабова заявила, что не простит Аллу Пугачеву
РИА «Новости»
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Певица Мариам Мерабова объяснила, почему россиянам не нужно не прощать артистку Аллу Пугачеву. Она рассказала об этом в интервью порталу «Абзац».

Певица напомнила, что примадонна назвала свою аудиторию «холопами» и «рабами», а также ставила крайне высокие цены на билеты на концерты. По мнению Мерабовой, прощать это не нужно.

«[Они] простят, к сожалению, а нельзя. Я бы не простила, например», - заявила артистка.

При этом певица не разделяет гнева Пугачевой по отношению к россиянам и не видит причин оскорблять соотечественников.

«Почему ты их назвала холопами и рабами? Потому что они любят свою Родину и не сомневаются, что их Родина права? Потому что ты ее не любишь?» - обратилась к примадонне Мерабова.

Накануне певица раскритиковала выступления бородатых женщин на Евровидении. Она считает, что таким артистам лучше петь в караоке для своих друзей.

Отношения Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес

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