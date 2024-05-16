Певица Полина Гагарина раскритиковала бывших мужей - актера Петра Кислова и фотографа Дмитрия Исхакова - за их интервью. Об этом сообщило издание StarHit.

Так, Исхаков заявил, что полностью растворился в отношениях с певицей, ездил с Гагариной на концерты и жил исключительно по ее расписанию. Пара развелась в 2020 году после шести лет совместной жизни.

Послушав бывших мужей, артистка крайне расстроилась и решила, что больше не будет делиться подробностями своей личной жизни с общественностью.

«Эти интервью разочаровали меня своим появлением. Мне было действительно трудно молчать в некоторых моментах», - поделилась артистка.

По словам Гагариной, она сохранила дружеские отношения как с первым, так и со вторым супругом. Однако, как выяснилось, сердце певицы уже занято, но пока она не хочет афишировать текущие отношения.

«Я терпеть не могу фото, если это не муж и жена. Не вижу смысла никого представлять», - заключила она.

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