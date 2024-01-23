Полина Гагарина показала полуобнаженные снимки с отпуска на Мальдивах
Певица Полина Гагарина опубликовала откровенные фото с отпуска на Мальдивах. Звезда разместила их в Instagram*.
На кадрах вокалистка стоит на фоне моря в красном раздельном купальнике, который состоял из плавок с низкой посадкой и бюстгальтера без бретелей. Поверх пляжного наряда блондинка повязала парео с черно-белым узором.
«Золотой час», - подписала фотографии певица.
Ранее стало известно, что Полина Гагарина покинула студию шоу «Голос» из-за поведения одной из участниц проекта. Девушка исполнила композицию звезды «Спектакль окончен», после чего к ней повернулись судьи Владимир Пресняков и сама артистка. Звезда предложила участнице спеть с ней дуэтом. Когда они исполнили песню, то партнерша выбрала команду Владимира. Это ранило Гагарину, потому что подобные ситуации происходили с ней постоянно.
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