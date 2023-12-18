18 декабря 2023, 21:42

Полиция приехала к дому покойного «Пухляша» из клипа Little Big

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Получивший мировую известность после съемок в клипе группы Little Big на песню Uno для Евровидения 2020 года актер и танцор Дмитрий Красилов умер в возрасте 29 лет. Его тело обнаружили в московской квартире. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. Рядом с домом актера оказался наряд полиции.

Приезжали правоохранители по делу неожиданной смерти артиста или нет - неизвестно.

По данным СМИ, Красилов почувствовал себя плохо еще в минувшее воскресенье, 17 декабря, и отпросился с работы домой. На следующий день он перестал выходить на связь Обеспокоенные коллеги приехали к танцору в квартиру, а когда дверь никто не открыл, то они вызвали спасателей. Тело Дмитрия нашли в коридоре.

По неподтвержденным данным, причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. Окончательную точку в этом вопросе поставит медицинская экспертиза.

Опрошенные Telegram-каналом Shot знакомые артиста отметили, что Дмитрий часто говорил, что «долго не проживет». По их словам, он знал о проблемах с сердцем, которые только ухудшились из-за лишнего веса. Но отказывать себе в еде и алкоголе артист не желал. При этом танцор очень много работал, а также часто ходил на многочасовые вечеринки в клубах.

Little Big на Евровидении Москва 2023
18 декабря 2023, 21:52
Стала известна возможная причина смерти Дмитрия Красилова
РИА «Новости»
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Проблемы с сердцем и лишний вес могли стать причиной смерти актера и танцора Дмитрия Красилова. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По информации канала, 29-летний артист страдал из-за болезни сердца, вызванной лишним весом. Точную причину смерти установит медицинская экспертиза.

О смерти Дмитрия Красилова стало известно в понедельник, 18 декабря. Накануне артист почувствовал себя плохо и уехал с работы домой. После этого он перестал выходить на связь и не открывал дверь квартиры. В понедельник утром ее выломали сотрудники МЧС и обнаружили тело танцора без признаков жизни.

Ранее шоумен Николай Васильев рассказал «360», что общался с Дмитрием Красиловым чуть больше месяца назад на премии «Человек года». Тогда танцор был бодр, позитивен и полон творческих планов.

Дмитрий Красилов получил известность после участия в съемках в клипе на песню UNO группы Little Big. Обаятельный и неформатный танцор получил в народе прозвище «Пухляш».

Музыкальные клипы Москва 2023
18 декабря 2023, 21:39
«Всегда был на позитиве». Ведущий Васильев рассказал о последнем общении с Дмитрием Красиловым
РИА «Новости»
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Еще недавно шоумен Дмитрий Красилов строил планы на жизнь, но все оборвала внезапная смерть. Звездный ведущий Николай Васильев рассказал «360», что общался с артистом чуть больше месяца назад. Тогда танцор поведал ему о своих творческих идеях.

По словам Васильева, он часто встречался с Красиловым на различных мероприятиях. И артист всегда производил исключительно позитивное впечатление.

«Он был очень добрый, очень харизматичный, очень энергичный. Всегда прикалывался. Я с ним пересекался постоянно на мероприятиях, так как очень часто вел всякие красные дорожки, и премии и просто приходил в качестве гостя. Он был очень простой. Несмотря на то, что он был известный, популярный. В нем не было этой звездной болезни. Всегда был на позитиве», - рассказал шоумен.

Последний раз Васильев встречался с Красиловым совсем недавно - 7 ноября на премии «Человек года».

«Я там был ведущим на красной дорожке, ну и он приходил в качестве гостя, в качестве номинанта. Мы с ним тоже пообщались, интервью взяли у него. Он тогда говорил, что у него песня новая вышла, „Астролог“, кажется, называется», - сообщил ведущий.

Ранее стало известно, что Дмитрия Красилова обнаружили мертвым в его квартире в Москве. Накануне танцору стало плохо на работе, и он уехал домой. После этого Красилов перестал выходить на связь и не открывал дверь квартиры. В понедельник утром ее выломали сотрудники МЧС и обнаружили тело артиста без признаков жизни. Причина его смерти пока неизвестна. Актеру было 29 лет.

Дмитрий Красилов стал известен после съемок в клипе на песню UNO группы Little Big. Танцор с необычной внешностью получил в народе прозвище «Пухляш».

Музыкальные клипы Музыка Актеры Москва 2023
18 декабря 2023, 20:34
«Узнала об этом минуту назад». Телеведущая Караулова — о смерти Дмитрия Красилова
РИА «Новости»
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Смерть шоумена и актера Дмитрия Красилова шокировала российскую эстрадную певицу и телеведущую Юлианну Караулову. В беседе с «360» коллега танцора по нескольким проектам призналась, что комментировать произошедшее не готова.

«Мне сказали об этом минуту назад. Я в шоке. Узнала об этом точно так же, из непонятных источников», - сказала она.

Недавно виделся с Красиловым и певец Родион Газманов. В беседе с РЕН ТВ артист сказал, что уход танцора стал совершенной неожиданностью.

«Открытый, позитивный, потрясающий человек. Невозможно поверить, что его больше нет», - подчеркнул Газманов-младший.

Широкую известность Дмитрий Красилов приобрел после съемок в клипе на песню UNO группы Little Big. Артисту было 29 лет.

Его нашли мертвым в собственной квартире в Москве. Точную причину смерти Красилова установят по результатам экспертизы.

Актеры Москва 2023
18 декабря 2023, 20:04
«Пухляш» из клипа Little Big умер в Москве
РИА «Новости»
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Танцор, шоумен и актер Дмитрий Красилов умер в Москве. Об этом сообщил источник «360».

«Обнаружили мертвым сегодня в своей квартире», - сказал он.

По данным Telegram-канала «112», Красилов почувствовал себя плохо на работе 17 декабря. Танцор уехал домой, а потом совсем перестал выходить на связь.

В понедельник, 18 декабря, к молодому человеку приехал работодатель, однако дверь никто не открыл. В итоге ее выломали сотрудники МЧС. Тело артиста обнаружили без признаков жизни.

Точная причина смерти пока неизвестна, ее установят в результате предстоящей судмедэкспертизы. Некоторые источники уточняют, что у шоумена были проблемы с сердцем.

Красилов получил известность после съемок в клипе группы LittleBig Uno. Ему было 29 лет.

Совсем недавно Дмитрий давал интервью «360» в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Москва 2023

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